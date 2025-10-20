無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Pinbar Detector - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 94
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
特徴
-
上向き（強気）と下向き（弱気）のピンバーを検出。
-
ピンバー構造と検出ロジックのパラメータをカスタマイズ可能。
-
色の矢印でピンバーを表示（上向きはライム色、下向きは赤色）。
-
ポップアップアラートとプッシュ通知をサポート。
-
使用法:
任意のチャートタイムフレームに適用。入力パラメータを変更して、ピンバー検出を微調整したり、リアルタイム通知のアラートを有効にしたりできます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/63932
