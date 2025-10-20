固定インデント、パラボリックSARや移動平均インディケータの値、または指定されたポジションのストップレベルによって、オープンポジションのストップロスを自動的に移動させるためのクラス群。

制御可能な外側バンドスムージング（ポストスムージング）付きボリンジャーバンド