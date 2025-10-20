コードベースセクション
Pinbar Detector - MetaTrader 5のためのインディケータ

特徴

  • 上向き（強気）と下向き（弱気）のピンバーを検出。

  • ピンバー構造と検出ロジックのパラメータをカスタマイズ可能。

  • 色の矢印でピンバーを表示（上向きはライム色、下向きは赤色）。

  • ポップアップアラートとプッシュ通知をサポート。




使用法:
任意のチャートタイムフレームに適用。入力パラメータを変更して、ピンバー検出を微調整したり、リアルタイム通知のアラートを有効にしたりできます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/63932

