MQL5用StopLossトレーリング・クラス・ライブラリ - MetaTrader 5のためのライブラリ
取引ロボットに様々なストップロス・トレーリング戦略を実装するためのユニバーサル・クラス・ライブラリです。このライブラリを使用することで、オープンポジションのストップロスを、価格からの一定の距離や、パラボリックSAR、AMA、DEMA、FRAMA、MA、TEMA、VIDYA、任意のレベルといった一般的な指標の値によって柔軟に管理することができます。
このライブラリは、MQL5 Expert Advisorにいくつかのタイプの異なるStopLossトレーリングを追加する便利な方法を提供します。 必要なクラスをプラグインし、パラメータを設定し、OnTick()でRun()メソッドを呼び出すだけです。
ヘッダー
#include <Trailings\Trailings.mqh>
クラス構造
|クラス
|目的
|使用例
|CSimpleTrailing
|価格トレーリングの基本クラス（単純トレーリング）
|
//--- 接続 #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- 世界的に CSimpleTrailing trail; //--- OnInit()： trail.SetSymbol(_Symbol); trail.SetMagicNumber(123); trail.SetStopLossOffset(100); trail.SetActive(true); //--- OnTick()： trail.Run();
|CTrailingByInd
|インディケータによるトレーリングの基本クラス
|継承したクラスで使用
|CTrailingBySAR
|パラボリックSARインジケータによるトレーリング
|
//--- 接続 #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- 世界的に CTrailingBySAR trailSAR; //--- OnInit()： trailSAR.Initialize(_Symbol, PERIOD_M15, 0.02, 0.2); trailSAR.SetActive(true); //--- OnTick()： trailSAR.Run();
|CTrailingByAMA
|適応移動平均によるトレーリング
|
//--- 接続 #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- 世界的に CTrailingByAMA trailAMA; //--- OnInit()： trailAMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 9, 2, 30, 0, PRICE_CLOSE); trailAMA.SetActive(true); //--- OnTick()： trailAMA.Run();
|CTrailingByDEMA
|ダブル指数移動平均によるトレーリング
|
//--- 接続 #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- 世界的に CTrailingByDEMA trailDEMA; //--- OnInit()： trailDEMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailDEMA.SetActive(true); //--- OnTick()： trailDEMA.Run();
|CTrailingByFRAMA
|フラクタル適応移動平均によるトレーリング
|
//--- 接続 #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- 世界的に CTrailingByFRAMA trailFRAMA; //--- OnInit()： trailFRAMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailFRAMA.SetActive(true); //--- OnTick()： trailFRAMA.Run();
|CTrailingByMA
|トレーリング移動平均
|
//--- 接続 #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- 世界的に CTrailingByMA trailMA; //--- OnInit()： trailMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 20, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE); trailMA.SetActive(true); //--- OnTick()： trailMA.Run();
|CTrailingByTEMA
|トリプル指数移動平均
|
//--- 接続 #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- 世界的に CTrailingByTEMA trailTEMA; //--- OnInit()： trailTEMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailTEMA.SetActive(true); //--- OnTick()： trailTEMA.Run();
|CTrailingByVIDYA
|トレーリング可変指数ダイナミック平均
|
//--- 接続 #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- 世界的に CTrailingByVIDYA trailVIDYA; //--- OnInit()： trailVIDYA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 9, 12, 0, PRICE_CLOSE); trailVIDYA.SetActive(true); //--- OnTick()： trailVIDYA.Run();
|CTrailingByValue
|指定されたレベルでのトレーリング
|
//--- 接続 #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- 世界的に CTrailingByValue trailValue; //--- OnInit()： trailValue.SetSymbol(_Symbol); trailValue.SetActive(true); //--- OnTick()： trailValue.Run(customSLBuy, customSLSell);
パラメータの設定
- SetSymbol(symbol)- 取引シンボルを設定します；
- SetMagicNumber(magic)- マジックナンバーを設定します；
- SetStopLossOffset(offset)- 価格/指標からのストップロスのオフセットを設定します；
- SetTrailingStart(start)- トレーリング起動の最小利益を設定します；
- SetTrailingStep(step)- ストップロスの移動ステップを設定します；
- SetSpreadMultiplier(value)- ストップレベルのスプレッド倍率を設定します；
- SetActive(flag)- トレーリングの有効/無効を設定します。
SetActive(flag)...トレーリングを有効/無効にします。
Here is an example of how the connected Parabolic SAR trawl works with the standard Expert Advisor \MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5:
これらのトピックの詳細については、以下の記事を参照してください。
Trailings.mqhは、MQL5 Expert Advisorにトレイリングストップを追加する簡単な方法です。
必要なクラスを接続し、パラメータを設定し、OnTickで*.Run()を呼び出します。
EAにポジションを列挙するサイクルがある場合、選択したポジションのチケットでトレイリングのRun()メソッドを呼び出すことができます：
Run(const ulong pos_ticket);
一般的な単純なケースでは、OnTick()ハンドラの中で実行します：
for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) { trailing_simple.Run(PositionGetTicket(i)); }
