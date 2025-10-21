L'Expert Advisor ExpWPRBB met en œuvre une stratégie de trading simple basée sur les signaux de deux indicateurs : le Williams' Percent Range (WPR) et les Bandes de Bollinger (BB). Une position n'est ouverte que lorsque les signaux des deux indicateurs coïncident :

Achat : le WPR sort de la zone de survente et le prix d'ouverture de la barre est inférieur à la ligne moyenne des BB.

Vente: WPR sort de la zone de surachat et le prix d'ouverture de la barre est supérieur à la ligne BB moyenne.

La largeur des bandes de Bollinger et la valeur ATR sont utilisées pour calculer les niveaux de Stop Loss et de Take Profit. L'Expert Advisor ne fonctionne que sur les comptes de couverture. En outre, il dispose d'un mode non commercial, où vous pouvez uniquement placer des étiquettes de signal - pour contrôler les signaux dans le mode visuel du testeur de stratégie.

Paramètres d'entrée :

WPR (Williams' Percent Range)

InpPeriodWPR - Période de calcul du WPR. Nombre de barres pour le calcul de la valeur de l'indicateur ;

BB (Bandes de Bollinger)

InpPeriodBB - Période de calcul des bandes de Bollinger. Le nombre de barres pour le calcul des bandes ;

ATR (Average True Range)

InpPeriodATR - Période de calcul de l'ATR. Le nombre de barres pour le calcul de l'Average True Range.

Négociation

InpSignalsOnly - Ne pas négocier, seulement définir les étiquettes des signaux. Si la valeur est vraie, le conseiller expert n'ouvre pas de transactions, mais affiche seulement les signaux sur le graphique ;

- Multiplicateur de la taille du Stop loss, si Stop loss == -1. Permet d'augmenter ou de diminuer le Stop Loss calculé automatiquement ; InpTPMltp - Multiplicateur de la taille du Take profit, si Take profit == -1. Permet d'augmenter ou de diminuer le Take Profit calculé automatiquement.

Les valeurs par défaut des paramètres d'entrée du Conseiller Expert sont optimisées pour les tests sur la période graphique H4.

