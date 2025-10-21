コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RSI adjusted SuperTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mohammed Kaddour | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
101
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
Trend Rider.mq5 (15.18 KB) ビュー
Capture123.PNG (43.98 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

aRSIの計算と使い方：

  • RSIから50を引く→絶対値をとる→100または50で割る（設定：RSIの値を割る）→aRSI（パーセンテージのようなもの）が得られる。

  • バンドの調整

    • 下限バンド＝下限-（下限×aRSI）

    • 上限バンド＝上限＋（上限×aRSI）

  • オプション標準的なスーパートレンドを表示するには、通常のSTを表示するを 切り替えます。

設定：

  • ファクター（両STとも）

  • ATRの長さ（STの場合）

  • RSIの長さ（aRSI ST用）

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/63920

WPR、ボリンジャーバンド、ATR指標に基づくシンプルなエキスパートアドバイザー WPR、ボリンジャーバンド、ATR指標に基づくシンプルなエキスパートアドバイザー

ウィリアムズ・パーセンテージ・レンジ（WPR）とボリンジャーバンド（BB）。両指標のシグナルが一致した時のみポジションを建てる。

Pinbar Detector Pinbar Detector

このMQL5インジケータは、上向き（強気）と下向き（弱気）のピン バーを識別し、カスタマイズ可能な矢印（上向きはライム色、下向きは赤色） で表示します。テールボディ比や突出量などの検出パラメータを微調整できます。ポップアップとプッシュ通知アラートで新しいピンバーをお知らせします。正確な反転パターン検出を求めるトレーダーに最適。

ExpPinBar - ピンバー値動きパターン用エキスパートアドバイザー ExpPinBar - ピンバー値動きパターン用エキスパートアドバイザー

iPinBar Pin Bar Finder + 複数の異なるトレーリング・インジケータに基づくエキスパート・アドバイザー

Bollinger Bands with pre outer band smoothing Bollinger Bands with pre outer band smoothing

制御可能な外側バンドスムージング（事前スムージング）付きボリンジャーバンド