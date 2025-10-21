無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RSI adjusted SuperTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 101
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
aRSIの計算と使い方：
-
RSIから50を引く→絶対値をとる→100または50で割る（設定：RSIの値を割る）→aRSI（パーセンテージのようなもの）が得られる。
-
バンドの調整
-
下限バンド＝下限-（下限×aRSI）
-
上限バンド＝上限＋（上限×aRSI）
-
-
オプション標準的なスーパートレンドを表示するには、通常のSTを表示するを 切り替えます。
設定：
-
ファクター（両STとも）
-
ATRの長さ（STの場合）
-
RSIの長さ（aRSI ST用）
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/63920
WPR、ボリンジャーバンド、ATR指標に基づくシンプルなエキスパートアドバイザー
ウィリアムズ・パーセンテージ・レンジ（WPR）とボリンジャーバンド（BB）。両指標のシグナルが一致した時のみポジションを建てる。Pinbar Detector
このMQL5インジケータは、上向き（強気）と下向き（弱気）のピン バーを識別し、カスタマイズ可能な矢印（上向きはライム色、下向きは赤色） で表示します。テールボディ比や突出量などの検出パラメータを微調整できます。ポップアップとプッシュ通知アラートで新しいピンバーをお知らせします。正確な反転パターン検出を求めるトレーダーに最適。
ExpPinBar - ピンバー値動きパターン用エキスパートアドバイザー
iPinBar Pin Bar Finder + 複数の異なるトレーリング・インジケータに基づくエキスパート・アドバイザーBollinger Bands with pre outer band smoothing
制御可能な外側バンドスムージング（事前スムージング）付きボリンジャーバンド