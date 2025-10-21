ウィリアムズ・パーセンテージ・レンジ（WPR）とボリンジャーバンド（BB）。両指標のシグナルが一致した時のみポジションを建てる。

このMQL5インジケータは、上向き（強気）と下向き（弱気）のピン バーを識別し、カスタマイズ可能な矢印（上向きはライム色、下向きは赤色） で表示します。テールボディ比や突出量などの検出パラメータを微調整できます。ポップアップとプッシュ通知アラートで新しいピンバーをお知らせします。正確な反転パターン検出を求めるトレーダーに最適。