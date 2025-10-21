ExpWPRBB Expert Advisor는 윌리엄스 퍼센트 범위(WPR)와 볼린저 밴드(BB) 두 지표의 신호를 기반으로 간단한 트레이딩 전략을 구현합니다. 두 지표의 신호가 일치할 때만 포지션이 개시됩니다:

매수 : WPR이 과매도 영역에서 벗어나고 바 시가가 평균 BB선 아래에 있습니다.

: WPR이 과매도 영역에서 벗어나고 바 시가가 평균 BB선 아래에 있습니다. 매도: WPR이 과매수 영역에서 벗어나고 바 시초가가 평균 BB선 위에 있습니다.

볼린저 밴드의 폭과 ATR 값은 스톱로스 및 테이크프로핏 레벨을 계산하는 데 사용됩니다. 전문가 어드바이저는 헤징 계좌에 대한 작업만 지원합니다. 또한 전략 테스터의 시각적 모드에서 신호를 제어하기 위해 - 신호 레이블 만 넣을 수있는 비 거래 모드가 있습니다.

입력 매개변수:

WPR(윌리엄스 퍼센트 범위)

InpPeriodWPR - WPR 계산 기간. 지표 값 계산을 위한 막대 수입니다;

InpOverboughtWPR - WPR 과매수 수준. 시장이 과매수된 것으로 간주되는 값입니다(보통 -20에서 0 사이);

InpOversoldWPR - WPR 과매도 수준. 시장이 과매도된 것으로 간주되는 값(보통 -80에서 -100 사이)입니다.

BB(볼린저 밴드)

InpPeriodBB - 볼린저 밴드 계산 기간입니다. 밴드 계산을 위한 막대 수입니다;

InpDeviationBB - 볼린저 밴드의 편차. 밴드의 폭을 계산하기 위한 표준편차 승수입니다;

InpShiftBB - 볼린저 밴드 시프트 . 현재 막대를 기준으로 한 인디케이터 이동;

InpPriceBB - 볼린저 밴드 계산 가격. 계산에 사용되는 가격 유형입니다.



ATR(평균 실제 범위)

InpPeriodATR - ATR 계산 기간. 평균 실제 범위를 계산하기 위한 바의 수입니다.

트레이딩

InpSignalsOnly - 거래하지 않고 신호 레이블만 설정합니다. True로 설정하면 전문가 조언자는 거래를 개시하지 않고 차트에 신호만 표시합니다;

InpVolume - 포지션 볼륨. 거래 개시를 위한 랏 크기;

InpDeviation - 슬리피지(포인트 단위). 주문을 체결할 때 허용되는 최대 가격 편차입니다;

InpMagic - 매직넘버. EA 포지션을 추적하기 위한 고유 식별자입니다;

InpStopLoss - 손절매 (포인트). 손절매 수준. 0 - 설정되지 않음, -1 - 볼린저 밴드 폭의 절반으로 계산됩니다;

InpTakeProfit - 이익실현(핍 단위). 테이크프로핏 레벨. 0 - 설정되지 않음, -1 - ATR 값으로 계산됩니다;

InpSLMltp - 스톱로스가 -1일 경우 스톱로스 크기의 승수. 자동으로 계산된 스톱로스를 늘리거나 줄일 수 있습니다;

- 스톱로스가 -1일 경우 스톱로스 크기의 승수. 자동으로 계산된 스톱로스를 늘리거나 줄일 수 있습니다; InpTPMltp - 테이크프로핏이 -1일 경우 테이크프로핏 크기의 승수. 자동으로 계산된 테이크프로핏을 늘리거나 줄일 수 있습니다.

전문가 조언자의 입력 매개변수 기본값은 H4 차트주기의 테스트에 최적화되어 있습니다.

"모든 틱" 모드에서 기본 매개변수를 사용하여 H4의 지난 1년 동안의 테스트 결과입니다:























