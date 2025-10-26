Temel Özellikler:

Görsel Düğme Arayüzü - Doğrudan grafik üzerinde görüntülenen kullanımı kolay düğmeler

Piyasa Emirlerini Kapat - Tek bir tıklama ile tüm açık pozisyonları anında kapatın

Bekleyen Emirleri Sil - Bekleyen tüm emirleri (Alış/Satış Limit/Durdurma) tek seferde kaldırın

Esnek Seçenekler - Piyasa emirlerini, bekleyen emirleri veya her ikisini birden kapatmayı seçin

Gerçek Zamanlı Ekran - Piyasa ve bekleyen emir sayısını gösteren canlı sayaç

Onay İletişim Kutusu - Yanlışlıkla yapılan eylemleri önlemek için siparişleri kapatmadan önce isteğe bağlı güvenlik onayı

Özelleştirilebilir Kullanıcı Arayüzü - Düğme konumunu, boyutunu ve renklerini tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayın

Detaylı Raporlar - Başarıyla kapatılan ve başarısız olan siparişler hakkında anında geri bildirim alın

Hata İşleme - Ayrıntılı günlük kaydı ile sağlam hata yönetimi







Giriş Parametreleri:

Düğme Ayarları:

Düğme konumu (X, Y koordinatları)

Düğme boyutları (Genişlik, Yükseklik)

Düğme ve metin için özel renkler

Kapatma Ayarları:

Piyasa emri kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bekleyen emir silmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma

Kayma toleransı

Onay iletişim kutusu geçişi

Nasıl Kullanılır:

EA'yı herhangi bir grafiğe ekleme Otomatik Ticareti Etkinleştir (Ctrl+E) Tüm siparişleri kapatmak için kırmızı "TÜM SİPARİŞLERİ KAPAT" düğmesine tıklayın Mevcut ayarları ve sipariş sayılarını görüntülemek için mavi "INFO" düğmesine tıklayın

Şunun için mükemmel:

Acil çıkış durumları

İşlem seansı sonu temizliği

Hızlı portföy yönetimi

Yüksek volatilite sırasında risk yönetimi

Aynı anda birden fazla pozisyon yöneten yatırımcılar

Not:

Bu EA, AutoTrading'in etkinleştirilmesini gerektirir. Düğme arayüzü, birden fazla menü arasında gezinmeden siparişlerinizi yönetmeniz için güvenli ve verimli bir yol sağlar.