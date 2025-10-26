Fan sayfamıza katılın
Close All Orders - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
Temel Özellikler:
- Görsel Düğme Arayüzü - Doğrudan grafik üzerinde görüntülenen kullanımı kolay düğmeler
- Piyasa Emirlerini Kapat - Tek bir tıklama ile tüm açık pozisyonları anında kapatın
- Bekleyen Emirleri Sil - Bekleyen tüm emirleri (Alış/Satış Limit/Durdurma) tek seferde kaldırın
- Esnek Seçenekler - Piyasa emirlerini, bekleyen emirleri veya her ikisini birden kapatmayı seçin
- Gerçek Zamanlı Ekran - Piyasa ve bekleyen emir sayısını gösteren canlı sayaç
- Onay İletişim Kutusu - Yanlışlıkla yapılan eylemleri önlemek için siparişleri kapatmadan önce isteğe bağlı güvenlik onayı
- Özelleştirilebilir Kullanıcı Arayüzü - Düğme konumunu, boyutunu ve renklerini tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayın
- Detaylı Raporlar - Başarıyla kapatılan ve başarısız olan siparişler hakkında anında geri bildirim alın
- Hata İşleme - Ayrıntılı günlük kaydı ile sağlam hata yönetimi
Giriş Parametreleri:
Düğme Ayarları:
- Düğme konumu (X, Y koordinatları)
- Düğme boyutları (Genişlik, Yükseklik)
- Düğme ve metin için özel renkler
Kapatma Ayarları:
- Piyasa emri kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma
- Bekleyen emir silmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma
- Kayma toleransı
- Onay iletişim kutusu geçişi
Nasıl Kullanılır:
- EA'yı herhangi bir grafiğe ekleme
- Otomatik Ticareti Etkinleştir (Ctrl+E)
- Tüm siparişleri kapatmak için kırmızı "TÜM SİPARİŞLERİ KAPAT" düğmesine tıklayın
- Mevcut ayarları ve sipariş sayılarını görüntülemek için mavi "INFO" düğmesine tıklayın
Şunun için mükemmel:
- Acil çıkış durumları
- İşlem seansı sonu temizliği
- Hızlı portföy yönetimi
- Yüksek volatilite sırasında risk yönetimi
- Aynı anda birden fazla pozisyon yöneten yatırımcılar
Not:
Bu EA, AutoTrading'in etkinleştirilmesini gerektirir. Düğme arayüzü, birden fazla menü arasında gezinmeden siparişlerinizi yönetmeniz için güvenli ve verimli bir yol sağlar.
