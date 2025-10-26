Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Uzman Danışmanlar

Close All Orders - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Duy Van Nguy | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
51
Derecelendirme:
(4)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Temel Özellikler:

  • Görsel Düğme Arayüzü - Doğrudan grafik üzerinde görüntülenen kullanımı kolay düğmeler
  • Piyasa Emirlerini Kapat - Tek bir tıklama ile tüm açık pozisyonları anında kapatın
  • Bekleyen Emirleri Sil - Bekleyen tüm emirleri (Alış/Satış Limit/Durdurma) tek seferde kaldırın
  • Esnek Seçenekler - Piyasa emirlerini, bekleyen emirleri veya her ikisini birden kapatmayı seçin
  • Gerçek Zamanlı Ekran - Piyasa ve bekleyen emir sayısını gösteren canlı sayaç
  • Onay İletişim Kutusu - Yanlışlıkla yapılan eylemleri önlemek için siparişleri kapatmadan önce isteğe bağlı güvenlik onayı
  • Özelleştirilebilir Kullanıcı Arayüzü - Düğme konumunu, boyutunu ve renklerini tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayın
  • Detaylı Raporlar - Başarıyla kapatılan ve başarısız olan siparişler hakkında anında geri bildirim alın
  • Hata İşleme - Ayrıntılı günlük kaydı ile sağlam hata yönetimi


Giriş Parametreleri:

Düğme Ayarları:

  • Düğme konumu (X, Y koordinatları)
  • Düğme boyutları (Genişlik, Yükseklik)
  • Düğme ve metin için özel renkler

Kapatma Ayarları:

  • Piyasa emri kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma
  • Bekleyen emir silmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma
  • Kayma toleransı
  • Onay iletişim kutusu geçişi

Nasıl Kullanılır:

  1. EA'yı herhangi bir grafiğe ekleme
  2. Otomatik Ticareti Etkinleştir (Ctrl+E)
  3. Tüm siparişleri kapatmak için kırmızı "TÜM SİPARİŞLERİ KAPAT" düğmesine tıklayın
  4. Mevcut ayarları ve sipariş sayılarını görüntülemek için mavi "INFO" düğmesine tıklayın

Şunun için mükemmel:

  • Acil çıkış durumları
  • İşlem seansı sonu temizliği
  • Hızlı portföy yönetimi
  • Yüksek volatilite sırasında risk yönetimi
  • Aynı anda birden fazla pozisyon yöneten yatırımcılar

Not:

Bu EA, AutoTrading'in etkinleştirilmesini gerektirir. Düğme arayüzü, birden fazla menü arasında gezinmeden siparişlerinizi yönetmeniz için güvenli ve verimli bir yol sağlar.


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/62811

Başka, daha büyük bir zaman diliminden fraktallar üzerinde ZigZag Başka, daha büyük bir zaman diliminden fraktallar üzerinde ZigZag

ZigZag, VininI_FractalsTrend göstergesinden gelen verilere dayanarak başka, daha büyük bir zaman dilimindeki fraktallar tarafından oluşturulmuştur.

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal göstergesi, trend yönünü bir dizi grafik nesne olarak görüntüler, trend Heiken_Ashi_Smoothed göstergesi kullanılarak tanımlanır.

Linear Regression Value Linear Regression Value

Doğrusal Regresyon Değer göstergesi

IncOBVOnArray IncOBVOnArray

COBVOnArray sınıfı, gösterge tamponları ile Bakiye Hacmi (OBV) göstergesini hesaplamak için tasarlanmıştır.