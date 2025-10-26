거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
주요 기능:
- 시각적 버튼 인터페이스 - 차트에 직접 표시되는 사용하기 쉬운 버튼
- 시장가 주문 닫기 - 한 번의 클릭으로 모든 오픈 포지션을 즉시 청산합니다.
- 지정가 주문 삭제 - 모든 지정가 주문(매수/매도 제한/정지)을 한 번에 제거합니다.
- 유연한 옵션 - 시장가 주문, 지정가 주문 또는 둘 다 청산하도록 선택 가능
- 실시간 디스플레이 - 시장가 및 지정가 주문 수를 보여주는 실시간 카운터
- 확인 대화상자 - 주문 청산 전 안전 확인 옵션으로 실수를 방지합니다.
- 사용자 지정 가능한 UI - 버튼 위치, 크기, 색상을 원하는 대로 조정할 수 있습니다.
- 상세 보고서 - 성공적으로 체결된 주문과 실패한 주문에 대한 즉각적인 피드백 받기
- 오류 처리 - 상세한 로깅을 통한 강력한 오류 관리
입력 매개변수:
버튼 설정:
- 버튼 위치(X, Y 좌표)
- 버튼 크기(너비, 높이)
- 버튼 및 텍스트의 사용자 지정 색상
닫기 설정:
- 시장가 주문 청산 활성화/비활성화
- 지정가 주문 삭제 활성화/비활성화
- 슬리피지 허용 오차
- 확인 대화 상자 토글
사용 방법:
- 차트에 EA를 연결합니다.
- 자동매매 활성화(Ctrl+E)
- 모든 주문을 청산하려면 빨간색 "모든 주문 닫기" 버튼을 클릭합니다.
- 현재 설정 및 주문 수를 보려면 파란색 "정보" 버튼을 클릭합니다.
적합 용도
- 비상 탈출 상황
- 거래 세션 종료 정리
- 빠른 포트폴리오 관리
- 변동성이 클 때 리스크 관리
- 여러 포지션을 동시에 관리하는 트레이더
참고:
이 EA를 사용하려면 자동매매를 활성화해야 합니다. 버튼 인터페이스는 여러 메뉴를 탐색하지 않고도 주문을 안전하고 효율적으로 관리할 수 있는 방법을 제공합니다.
