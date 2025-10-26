CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Close All Orders - expert pour MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Caractéristiques principales :

  • Interface visuelle des boutons - Boutons faciles à utiliser affichés directement sur le graphique.
  • Fermer les ordres du marché - Fermer instantanément toutes les positions ouvertes en un seul clic.
  • Supprimer les ordres en attente - Supprimez tous les ordres en attente (achat/vente, limite/stop) en une seule fois.
  • Options flexibles - Choisissez de fermer les ordres du marché, les ordres en attente ou les deux.
  • Affichage en temps réel - Compteur en direct indiquant le nombre d'ordres au marché et d'ordres en attente
  • Dialogue de confirmation - Confirmation de sécurité optionnelle avant la clôture des ordres pour éviter les actions accidentelles
  • Interface utilisateur personnalisable - Ajustez la position, la taille et les couleurs des boutons en fonction de vos préférences.
  • Rapports détaillés - Obtenez un retour d'information instantané sur les ordres clôturés avec succès et les ordres échoués.
  • Gestion des erreurs - Gestion robuste des erreurs avec journalisation détaillée


Paramètres d'entrée :

Paramètres du bouton :

  • Position du bouton (coordonnées X, Y)
  • Dimensions du bouton (largeur, hauteur)
  • Couleurs personnalisées pour le bouton et le texte

Paramètres de fermeture :

  • Activer/désactiver la fermeture des ordres de marché
  • Activer/désactiver la suppression des ordres en attente
  • Tolérance de glissement
  • Activation/désactivation du dialogue de confirmation

Comment l'utiliser :

  1. Attachez l'EA à n'importe quel graphique
  2. Activez l'AutoTrading (Ctrl+E)
  3. Cliquez sur le bouton rouge "CLOSE ALL ORDERS" pour fermer tous les ordres.
  4. Cliquez sur le bouton bleu "INFO" pour afficher les paramètres actuels et le nombre d'ordres.

Parfait pour :

  • Situations de sortie d'urgence
  • Nettoyage de fin de séance
  • Gestion rapide du portefeuille
  • Gestion du risque en cas de forte volatilité
  • Traders gérant plusieurs positions simultanément

Remarque :

Cet EA nécessite l'activation de l'AutoTrading. L'interface à boutons offre un moyen sûr et efficace de gérer vos ordres sans avoir à naviguer dans de multiples menus.


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/62811

