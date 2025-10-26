Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Close All Orders - expert pour MetaTrader 5
- Vues:
- 58
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Caractéristiques principales :
- Interface visuelle des boutons - Boutons faciles à utiliser affichés directement sur le graphique.
- Fermer les ordres du marché - Fermer instantanément toutes les positions ouvertes en un seul clic.
- Supprimer les ordres en attente - Supprimez tous les ordres en attente (achat/vente, limite/stop) en une seule fois.
- Options flexibles - Choisissez de fermer les ordres du marché, les ordres en attente ou les deux.
- Affichage en temps réel - Compteur en direct indiquant le nombre d'ordres au marché et d'ordres en attente
- Dialogue de confirmation - Confirmation de sécurité optionnelle avant la clôture des ordres pour éviter les actions accidentelles
- Interface utilisateur personnalisable - Ajustez la position, la taille et les couleurs des boutons en fonction de vos préférences.
- Rapports détaillés - Obtenez un retour d'information instantané sur les ordres clôturés avec succès et les ordres échoués.
- Gestion des erreurs - Gestion robuste des erreurs avec journalisation détaillée
Paramètres d'entrée :
Paramètres du bouton :
- Position du bouton (coordonnées X, Y)
- Dimensions du bouton (largeur, hauteur)
- Couleurs personnalisées pour le bouton et le texte
Paramètres de fermeture :
- Activer/désactiver la fermeture des ordres de marché
- Activer/désactiver la suppression des ordres en attente
- Tolérance de glissement
- Activation/désactivation du dialogue de confirmation
Comment l'utiliser :
- Attachez l'EA à n'importe quel graphique
- Activez l'AutoTrading (Ctrl+E)
- Cliquez sur le bouton rouge "CLOSE ALL ORDERS" pour fermer tous les ordres.
- Cliquez sur le bouton bleu "INFO" pour afficher les paramètres actuels et le nombre d'ordres.
Parfait pour :
- Situations de sortie d'urgence
- Nettoyage de fin de séance
- Gestion rapide du portefeuille
- Gestion du risque en cas de forte volatilité
- Traders gérant plusieurs positions simultanément
Remarque :
Cet EA nécessite l'activation de l'AutoTrading. L'interface à boutons offre un moyen sûr et efficace de gérer vos ordres sans avoir à naviguer dans de multiples menus.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/62811
ZigZag, construit par des fractales provenant d'un autre cadre temporel plus large, basé sur les données de l'indicateur VininI_FractalsTrend.Signal Heiken_Ashi_lissé_HTF
L'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'une séquence d'objets graphiques. La tendance est définie à l'aide de l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed.
Régression linéaire Indicateur de valeurIncOBVOnArray
La classe COBVOnArray est destinée au calcul de l'indicateur On Balance Volume (OBV) par les tampons d'indicateurs.