CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

Close All Orders - sistema esperto per MetaTrader 5

Duy Van Nguy | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
3
Valutazioni:
(3)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Caratteristiche principali:

  • Interfaccia a pulsanti visivi - Pulsanti di facile utilizzo visualizzati direttamente sul grafico.
  • Chiudere gli ordini di mercato - Chiudere istantaneamente tutte le posizioni aperte con un solo clic.
  • Elimina ordini pendenti - Rimuove tutti gli ordini pendenti (acquisto/vendita con limite/arresto) in una volta sola.
  • Opzioni flessibili - Scegliete di chiudere gli ordini di mercato, gli ordini in sospeso o entrambi.
  • Visualizzazione in tempo reale - Contatore in tempo reale che mostra il numero di ordini a mercato e in sospeso
  • Dialogo di conferma - Conferma di sicurezza opzionale prima di chiudere gli ordini per evitare azioni accidentali
  • Interfaccia utente personalizzabile - Regola la posizione, la dimensione e i colori dei pulsanti in base alle tue preferenze.
  • Rapporti dettagliati - Feedback immediato sugli ordini chiusi con successo e su quelli falliti
  • Gestione degli errori - Robusta gestione degli errori con una registrazione dettagliata


Parametri di ingresso:

Impostazioni del pulsante:

  • Posizione del pulsante (coordinate X, Y)
  • Dimensioni del pulsante (larghezza, altezza)
  • Colori personalizzati per il pulsante e il testo

Impostazioni di chiusura:

  • Abilita/disabilita la chiusura degli ordini di mercato
  • Abilita/disabilita la cancellazione degli ordini pendenti
  • Tolleranza di slittamento
  • Attivazione della finestra di dialogo di conferma

Come si usa:

  1. Collegare l'EA a qualsiasi grafico
  2. Abilitare l'AutoTrading (Ctrl+E)
  3. Fare clic sul pulsante rosso "CHIUDI TUTTI GLI ORDINI" per chiudere tutti gli ordini.
  4. Fare clic sul pulsante blu "INFO" per visualizzare le impostazioni correnti e il conteggio degli ordini.

Perfetto per:

  • Situazioni di uscita di emergenza
  • Pulizia di fine sessione di trading
  • Gestione rapida del portafoglio
  • Gestione del rischio durante l'alta volatilità
  • Trader che gestiscono più posizioni contemporaneamente

Nota:

Questo EA richiede l'abilitazione dell'AutoTrading. L'interfaccia a pulsanti offre un modo sicuro ed efficiente per gestire gli ordini senza dover navigare tra i vari menu.


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62811

ZigZag sui frattali di un altro timeframe più ampio ZigZag sui frattali di un altro timeframe più ampio

ZigZag, costruito da frattali provenienti da un altro timeframe più ampio e basato sui dati dell'indicatore VininI_FractalsTrend.

Segnale Heiken_Ashi_Smoothed_HTF Segnale Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

L'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal visualizza la direzione del trend come una sequenza di oggetti grafici; il trend viene definito utilizzando l'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed.

Linear Regression Value Linear Regression Value

Regressione lineare Indicatore di valore

XML parser XML parser

A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.