Close All Orders - sistema esperto per MetaTrader 5
- 3
Caratteristiche principali:
- Interfaccia a pulsanti visivi - Pulsanti di facile utilizzo visualizzati direttamente sul grafico.
- Chiudere gli ordini di mercato - Chiudere istantaneamente tutte le posizioni aperte con un solo clic.
- Elimina ordini pendenti - Rimuove tutti gli ordini pendenti (acquisto/vendita con limite/arresto) in una volta sola.
- Opzioni flessibili - Scegliete di chiudere gli ordini di mercato, gli ordini in sospeso o entrambi.
- Visualizzazione in tempo reale - Contatore in tempo reale che mostra il numero di ordini a mercato e in sospeso
- Dialogo di conferma - Conferma di sicurezza opzionale prima di chiudere gli ordini per evitare azioni accidentali
- Interfaccia utente personalizzabile - Regola la posizione, la dimensione e i colori dei pulsanti in base alle tue preferenze.
- Rapporti dettagliati - Feedback immediato sugli ordini chiusi con successo e su quelli falliti
- Gestione degli errori - Robusta gestione degli errori con una registrazione dettagliata
Parametri di ingresso:
Impostazioni del pulsante:
- Posizione del pulsante (coordinate X, Y)
- Dimensioni del pulsante (larghezza, altezza)
- Colori personalizzati per il pulsante e il testo
Impostazioni di chiusura:
- Abilita/disabilita la chiusura degli ordini di mercato
- Abilita/disabilita la cancellazione degli ordini pendenti
- Tolleranza di slittamento
- Attivazione della finestra di dialogo di conferma
Come si usa:
- Collegare l'EA a qualsiasi grafico
- Abilitare l'AutoTrading (Ctrl+E)
- Fare clic sul pulsante rosso "CHIUDI TUTTI GLI ORDINI" per chiudere tutti gli ordini.
- Fare clic sul pulsante blu "INFO" per visualizzare le impostazioni correnti e il conteggio degli ordini.
Perfetto per:
- Situazioni di uscita di emergenza
- Pulizia di fine sessione di trading
- Gestione rapida del portafoglio
- Gestione del rischio durante l'alta volatilità
- Trader che gestiscono più posizioni contemporaneamente
Nota:
Questo EA richiede l'abilitazione dell'AutoTrading. L'interfaccia a pulsanti offre un modo sicuro ed efficiente per gestire gli ordini senza dover navigare tra i vari menu.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62811
