Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Close All Orders - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 715
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Ключевые особенности:
- Визуальный кнопочный интерфейс - простые в использовании кнопки отображаются прямо на графике
- Закрыть рыночные ордера - Мгновенное закрытие всех открытых позиций одним щелчком мыши
- Удалить отложенные ордера - Удалите все отложенные ордера (Buy/Sell Limit/Stop) за один раз.
- Гибкие опции - Выберите закрытие рыночных ордеров, отложенных ордеров или обоих.
- Отображение в реальном времени - Счетчик в реальном времени, показывающий количество рыночных и отложенных ордеров
- Диалог подтверждения - Дополнительное подтверждение безопасности перед закрытием ордеров для предотвращения случайных действий
- Настраиваемый пользовательский интерфейс - Настройте положение, размер и цвет кнопок в соответствии с вашими предпочтениями
- Подробные отчеты - Получайте мгновенную информацию об успешно закрытых и неудачных ордерах
- Обработка ошибок - Надежная обработка ошибок с подробным протоколированием
Входные параметры:
Настройки кнопки:
- Положение кнопки (координаты X, Y)
- Размеры кнопки (ширина, высота)
- Пользовательские цвета для кнопки и текста
Настройки закрытия:
- Включить/выключить закрытие рыночных ордеров
- Включение/выключение удаления отложенных ордеров
- Допустимое проскальзывание
- Переключение диалога подтверждения
Как использовать:
- Прикрепить советник к любому графику
- Включите автоторговлю (Ctrl+E)
- Нажмите красную кнопку "CLOSE ALL ORDERS", чтобы закрыть все ордера
- Нажмите синюю кнопку "INFO", чтобы просмотреть текущие настройки и количество ордеров
Идеально подходит для:
- Ситуации экстренного выхода
- Очистка в конце торговой сессии
- Быстрое управление портфелем
- Управление рисками во время высокой волатильности
- Трейдеры, управляющие несколькими позициями одновременно
Примечание:
Этот советник требует включения автоторговли. Кнопочный интерфейс обеспечивает безопасный и эффективный способ управления ордерами без навигации по многочисленным меню.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62811
Скрипт с примерами функций для создания графических объектов
Скрипт предоставляет набор функций создания всех стандартных графических объектов для использования в своих разработках. Функции, представленные в скрипте, можно использовать "как есть", или доработать под свои требования.Linear Regression Slope
Склон линейной регрессии
Linear Regression Value
Линейная регрессия Показатель стоимости3 way Aroon value calculation
Показывает различные способы расчета значений Aroon