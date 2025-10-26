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Советники

Close All Orders - эксперт для MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
Здравствуйте, я Дуй Ван Нгуй — разработчик высокоэффективных советников, индикаторов и утилит на платформе MQL5.com. Моя миссия — предоставить трейдерам инструменты высшего уровня, созданные с упором на точность, надежность и выдающиеся результаты. Каждый продукт тщательно проработан и
5 продуктов 3 сигнала 1 статья 19 кодов 11 комментариев
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Просмотров:
715
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Ключевые особенности:

  • Визуальный кнопочный интерфейс - простые в использовании кнопки отображаются прямо на графике
  • Закрыть рыночные ордера - Мгновенное закрытие всех открытых позиций одним щелчком мыши
  • Удалить отложенные ордера - Удалите все отложенные ордера (Buy/Sell Limit/Stop) за один раз.
  • Гибкие опции - Выберите закрытие рыночных ордеров, отложенных ордеров или обоих.
  • Отображение в реальном времени - Счетчик в реальном времени, показывающий количество рыночных и отложенных ордеров
  • Диалог подтверждения - Дополнительное подтверждение безопасности перед закрытием ордеров для предотвращения случайных действий
  • Настраиваемый пользовательский интерфейс - Настройте положение, размер и цвет кнопок в соответствии с вашими предпочтениями
  • Подробные отчеты - Получайте мгновенную информацию об успешно закрытых и неудачных ордерах
  • Обработка ошибок - Надежная обработка ошибок с подробным протоколированием


Входные параметры:

Настройки кнопки:

  • Положение кнопки (координаты X, Y)
  • Размеры кнопки (ширина, высота)
  • Пользовательские цвета для кнопки и текста

Настройки закрытия:

  • Включить/выключить закрытие рыночных ордеров
  • Включение/выключение удаления отложенных ордеров
  • Допустимое проскальзывание
  • Переключение диалога подтверждения

Как использовать:

  1. Прикрепить советник к любому графику
  2. Включите автоторговлю (Ctrl+E)
  3. Нажмите красную кнопку "CLOSE ALL ORDERS", чтобы закрыть все ордера
  4. Нажмите синюю кнопку "INFO", чтобы просмотреть текущие настройки и количество ордеров

Идеально подходит для:

  • Ситуации экстренного выхода
  • Очистка в конце торговой сессии
  • Быстрое управление портфелем
  • Управление рисками во время высокой волатильности
  • Трейдеры, управляющие несколькими позициями одновременно

Примечание:

Этот советник требует включения автоторговли. Кнопочный интерфейс обеспечивает безопасный и эффективный способ управления ордерами без навигации по многочисленным меню.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62811

Скрипт с примерами функций для создания графических объектов Скрипт с примерами функций для создания графических объектов

Скрипт предоставляет набор функций создания всех стандартных графических объектов для использования в своих разработках. Функции, представленные в скрипте, можно использовать "как есть", или доработать под свои требования.

Linear Regression Slope Linear Regression Slope

Склон линейной регрессии

Linear Regression Value Linear Regression Value

Линейная регрессия Показатель стоимости

3 way Aroon value calculation 3 way Aroon value calculation

Показывает различные способы расчета значений Aroon