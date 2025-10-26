und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Close All Orders - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 14
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Hauptmerkmale:
- Visual Button Interface - Einfach zu bedienende Schaltflächen, die direkt im Chart angezeigt werden
- Close Market Orders - Schließen Sie sofort alle offenen Positionen mit einem Klick
- Pending Orders löschen - Entfernen Sie alle Pending Orders (Buy/Sell Limit/Stop) auf einmal
- Flexible Optionen - Wählen Sie, ob Sie Marktaufträge, schwebende Aufträge oder beides schließen möchten.
- Echtzeit-Anzeige - Live-Zähler, der die Anzahl der Markt- und Pending-Orders anzeigt
- Bestätigungsdialog - Optionale Sicherheitsbestätigung vor dem Schließen von Aufträgen, um versehentliche Aktionen zu verhindern
- Anpassbare Benutzeroberfläche - Passen Sie Position, Größe und Farben der Schaltflächen an Ihre Wünsche an.
- Detaillierte Berichte - Erhalten Sie sofortiges Feedback zu erfolgreich abgeschlossenen und fehlgeschlagenen Aufträgen
- Fehlerbehandlung - Robustes Fehlermanagement mit detaillierter Protokollierung
Eingabeparameter:
Schaltflächen-Einstellungen:
- Position der Schaltfläche (X-, Y-Koordinaten)
- Schaltflächenabmessungen (Breite, Höhe)
- Benutzerdefinierte Farben für Schaltfläche und Text
Schließen-Einstellungen:
- Schließen von Marktaufträgen aktivieren/deaktivieren
- Aktivieren/Deaktivieren der Löschung von schwebenden Aufträgen
- Schlupf-Toleranz
- Bestätigungsdialog umschalten
Wie verwenden:
- Den EA an einen beliebigen Chart anhängen
- Aktivieren Sie AutoTrading (Strg+E)
- Klicken Sie auf die rote Schaltfläche "CLOSE ALL ORDERS", um alle Aufträge zu schließen.
- Klicken Sie auf die blaue "INFO"-Schaltfläche, um die aktuellen Einstellungen und Auftragszahlen anzuzeigen.
Perfekt für:
- Notausstiegssituationen
- Bereinigung am Ende der Handelssitzung
- Schnelles Portfolio-Management
- Risikomanagement bei hoher Volatilität
- Händler, die mehrere Positionen gleichzeitig verwalten
Anmerkung:
Für diesen EA muss AutoTrading aktiviert sein. Das Button-Interface bietet eine sichere und effiziente Möglichkeit, Ihre Aufträge zu verwalten, ohne durch mehrere Menüs navigieren zu müssen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/62811
Lineare Regression SteigungWelle Weis Bar Kraft
WaveWeisBarForce ist ein benutzerdefinierter Indikator, der auf der Weis-Wellen-Logik basiert. Er akkumuliert das Volumen in Richtungswellen (bullish oder bearish) und zeigt sie als Histogramme mit Intensitätsstufen an. Bullish waves: 4 Stufen von Grün, von Hell bis Lime. Bearish waves: 4 Stufen von Rot, von Hell bis Rot. WaveMax (weiß): zeigt den Balken mit dem höchsten Volumen innerhalb jeder Welle an. WaveClimax (gelb): hebt den Rekord des akkumulierten Volumens über die Wellen hinweg hervor. Dieser Indikator hilft Händlern, den Marktdruck durch Volumenakkumulation und Wellenintensität zu visualisieren und verbessert die Intraday- und Swing-Analyse.
Lineare Regression WertindikatorAccelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.