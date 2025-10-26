CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Close All Orders - Experte für den MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Ansichten:
14
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
Hauptmerkmale:

  • Visual Button Interface - Einfach zu bedienende Schaltflächen, die direkt im Chart angezeigt werden
  • Close Market Orders - Schließen Sie sofort alle offenen Positionen mit einem Klick
  • Pending Orders löschen - Entfernen Sie alle Pending Orders (Buy/Sell Limit/Stop) auf einmal
  • Flexible Optionen - Wählen Sie, ob Sie Marktaufträge, schwebende Aufträge oder beides schließen möchten.
  • Echtzeit-Anzeige - Live-Zähler, der die Anzahl der Markt- und Pending-Orders anzeigt
  • Bestätigungsdialog - Optionale Sicherheitsbestätigung vor dem Schließen von Aufträgen, um versehentliche Aktionen zu verhindern
  • Anpassbare Benutzeroberfläche - Passen Sie Position, Größe und Farben der Schaltflächen an Ihre Wünsche an.
  • Detaillierte Berichte - Erhalten Sie sofortiges Feedback zu erfolgreich abgeschlossenen und fehlgeschlagenen Aufträgen
  • Fehlerbehandlung - Robustes Fehlermanagement mit detaillierter Protokollierung


Eingabeparameter:

Schaltflächen-Einstellungen:

  • Position der Schaltfläche (X-, Y-Koordinaten)
  • Schaltflächenabmessungen (Breite, Höhe)
  • Benutzerdefinierte Farben für Schaltfläche und Text

Schließen-Einstellungen:

  • Schließen von Marktaufträgen aktivieren/deaktivieren
  • Aktivieren/Deaktivieren der Löschung von schwebenden Aufträgen
  • Schlupf-Toleranz
  • Bestätigungsdialog umschalten

Wie verwenden:

  1. Den EA an einen beliebigen Chart anhängen
  2. Aktivieren Sie AutoTrading (Strg+E)
  3. Klicken Sie auf die rote Schaltfläche "CLOSE ALL ORDERS", um alle Aufträge zu schließen.
  4. Klicken Sie auf die blaue "INFO"-Schaltfläche, um die aktuellen Einstellungen und Auftragszahlen anzuzeigen.

Perfekt für:

  • Notausstiegssituationen
  • Bereinigung am Ende der Handelssitzung
  • Schnelles Portfolio-Management
  • Risikomanagement bei hoher Volatilität
  • Händler, die mehrere Positionen gleichzeitig verwalten

Anmerkung:

Für diesen EA muss AutoTrading aktiviert sein. Das Button-Interface bietet eine sichere und effiziente Möglichkeit, Ihre Aufträge zu verwalten, ohne durch mehrere Menüs navigieren zu müssen.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/62811

