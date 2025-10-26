Lineare Regression Steigung

WaveWeisBarForce ist ein benutzerdefinierter Indikator, der auf der Weis-Wellen-Logik basiert. Er akkumuliert das Volumen in Richtungswellen (bullish oder bearish) und zeigt sie als Histogramme mit Intensitätsstufen an. Bullish waves: 4 Stufen von Grün, von Hell bis Lime. Bearish waves: 4 Stufen von Rot, von Hell bis Rot. WaveMax (weiß): zeigt den Balken mit dem höchsten Volumen innerhalb jeder Welle an. WaveClimax (gelb): hebt den Rekord des akkumulierten Volumens über die Wellen hinweg hervor. Dieser Indikator hilft Händlern, den Marktdruck durch Volumenakkumulation und Wellenintensität zu visualisieren und verbessert die Intraday- und Swing-Analyse.