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主要功能
- 可视化按钮界面 - 直接在图表上显示易于使用的按钮
- 关闭市场订单 - 只需点击一下，即可立即关闭所有未结头寸
- 删除挂单 - 一次性删除所有挂单（买入/卖出限价/止损单
- 灵活选项 - 选择关闭市价订单、挂单或同时关闭两者
- 实时显示 - 实时计数器显示市场订单和挂单的数量
- 确认对话框--关闭订单前可选择安全确认，防止意外操作
- 可定制的用户界面 - 调整按钮位置、大小和颜色，以符合您的偏好
- 详细报告 - 即时反馈成功关闭和失败的订单
- 错误处理 - 具有详细日志记录的强大错误管理功能
输入参数：
按钮设置：
- 按钮位置（X、Y 坐标）
- 按钮尺寸（宽度、高度）
- 按钮和文本的自定义颜色
关闭设置：
- 启用/禁用市场订单关闭
- 启用/禁用挂单删除
- 滑点容差
- 确认对话框切换
如何使用
- 将 EA 附加到任何图表
- 启用自动交易 (Ctrl+E)
- 点击红色 "CLOSE ALL ORDERS（关闭所有订单）"按钮关闭所有订单
- 点击蓝色 "INFO "按钮查看当前设置和订单数量
非常适合
- 紧急退出情况
- 交易时段结束时的清理
- 快速投资组合管理
- 高波动率期间的风险管理
- 同时管理多个仓位的交易者
注意
该 EA 需要启用自动交易功能。按钮界面提供了一种安全高效的方式来管理订单，无需浏览多个菜单。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62811
Linear Regression Slope
线性回归斜率波浪魏斯酒吧力量
WaveWeisBarForce 是基于魏氏波浪逻辑的自定义指标。它将成交量累积成方向性波浪（看涨或看跌），并以柱状图的形式显示，同时显示强度级别。 看涨波浪：4 级绿色，从浅到深。 看跌波浪：4 级红色，从浅到红。 WaveMax（白色）：显示每个波浪内成交量最高的柱状图。 WaveClimax（黄色）：突出显示各波浪的累积成交量记录。 该指标可帮助交易者通过成交量累积和波浪强度直观地了解市场压力，改善日内和波段分析。
Linear Regression Value
线性回归值指标3 way Aroon value calculation
展示不同的阿罗恩数值计算方法