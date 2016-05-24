コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

VGridLine_Annual - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
786
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このインジケータはチャート上で1年ごとの垂直時間グリッドを作成します。

VGridLine Annual

インディケータの入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ 
//| インディケータの入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Annual_"; // 線の名前
input color Line_Color=Orange;                // 線の色
input STYLE Line_Style=SOLID_;               // 線の表示スタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;             // 線の幅
input bool SetBackground=true;               // 線の背景表示
input uint LinesTotal=10;                    // 履歴中の線の数
input uint FutureTotal=1;                    // 空の将来の表示での線の数
input bool Position=true;                    // 線の位置（ true - 実際の位置、false - バーと一致）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/615

