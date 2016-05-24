コードベースセクション
インディケータ

ストキャスティクRVI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Witold Wozniak | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1093
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Witold Wozniak

ストキャスティクRVIは価格の代わりにRVI（Relative Vigor Index）に適応されたストキャスティクスです。

標準ストキャスティクスは、市場サイクルやボラティリティの変更を行うことではあまり効果的ではありません。そこでは一定の計算期間が使用され絶えず変化する市場サイクルの長さに併せて調整されません。ストキャスティクRVIインディケータにはこのような欠点があらず、現在の市場のボラティリティに調整することができます。

このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。このインディケータの最も簡単な取引システムは、ストキャスティクスまたはRVIで使用されているものと同等です。メイン/シグナルラインの交差、ゼロラインのブレイクアウト、買われ過ぎと売られ過ぎ領域への出入り、、あた価格チャートとインディケータの分離です。

ストキャスティクRVI インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/545

