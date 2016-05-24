無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ストキャスティクRVI - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1093
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Witold Wozniak
ストキャスティクRVIは価格の代わりにRVI（Relative Vigor Index）に適応されたストキャスティクスです。
標準ストキャスティクスは、市場サイクルやボラティリティの変更を行うことではあまり効果的ではありません。そこでは一定の計算期間が使用され絶えず変化する市場サイクルの長さに併せて調整されません。ストキャスティクRVIインディケータにはこのような欠点があらず、現在の市場のボラティリティに調整することができます。
このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。このインディケータの最も簡単な取引システムは、ストキャスティクスまたはRVIで使用されているものと同等です。メイン/シグナルラインの交差、ゼロラインのブレイクアウト、買われ過ぎと売られ過ぎ領域への出入り、、あた価格チャートとインディケータの分離です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/545
