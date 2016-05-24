コードベースセクション
レンジ拡大インデックス（Range Expansion Index） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
1495
(16)
実際の著者：

Earnforex

レンジ拡大インデックス（Range Expansion Index、REI）は、価格が弱さや強さを示している場合に、買わ/売られ過ぎの領域に関する価格変化率とのシグナルを計測するオシレータです。これはトーマスデマークによって開発されその「The New Science of Technical Analysis（テクニカル分析の新科学）」で説明されています。

インディケータの値は -100 ~ +100 で変動します。REIは、強化されたオシレータで、もみ合い相場では中性のままで、かなりの上部または下部に達している時だけトレンドを表示します。

入力パラメータ：

  • REI_Period（デフォルト = 8） - インディケータの期間シグナルの数は値が増加している間に減少しますがより正確になります。値が減少している場合にはシグナルの数が上昇しますがそれらはより不正確になります。

トーマスデマークは、8に等しいデフォルトの期間を使用することを示唆しています。価格がレベル60を上向きに交差した後で下向きに交差したときは売り時です。価格がレベル-60を下向きに交差した後で上向きに交差したときは買い時です。

レンジ拡大インデックス（Range Expansion Index）インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/529

