ポケットに対して
インディケータ

Linear Regression Value (apply to) - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
71
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

線形回帰値インジケータ自体は、他のインジケータに適用するのに適しています。そのためのバージョンはこちらです。

追記：線形回帰値の詳細については、こちらの投稿をご覧ください：線形回帰値



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50569

MQL5でコーディングするためのCCI初心者チュートリアル

もうひとつのジグザグジグザグ

制御可能な外側バンドスムージング（ポストスムージング）付きボリンジャーバンド

固定インデント、パラボリックSARや移動平均インディケータの値、または指定されたポジションのストップレベルによって、オープンポジションのストップロスを自動的に移動させるためのクラス群。