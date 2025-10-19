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Linear Regression Value (apply to) - MetaTrader 5脚本
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线性回归值指标本身适合应用于其他指标。因此，这里提供的版本可以做到这一点
注：有关线性回归值的详细说明，请查看这篇文章：线性回归值
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50569
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