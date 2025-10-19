Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Linear Regression Value (apply to) - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 5
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore Valore di regressione lineare è adatto ad essere applicato ad altri indicatori. Ecco quindi la versione in grado di farlo
PS: per una descrizione dettagliata del valore di regressione lineare consultare questo post: Valore di regressione lineare
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50569
