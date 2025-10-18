無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZZボラティリティ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 105
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ボラティリティ・ストップの インジケーターが気に入ったので、それをベースに ジグザグを作りました。
ボラティリティ・ストップからのポイントの表示は、インジケータの設定で 無効にすることができます。
このインジケータは、新しいローソク足が始まると再計算されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/50597
ZigZag auto Fibo
このインディケータは、ジグザグ・インディケータを基礎として、フィボナッチ・リトレースメントを描画するように設計されている。SL-TP Values
インジケータは、定義されたストップロスとテイクプロフィットの値を入金通貨で表示します。 注：単純な計算に基づいて推定値を計算し、ブローカー手数料は考慮されていません。
CCI beginner tutorial by William210
MQL5でコーディングするためのCCI初心者チュートリアルLinear Regression Value (apply to)
線形回帰値インジケータに、別のインジケータに適用できるオプションを追加