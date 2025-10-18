ボラティリティ・ストップの インジケーターが気に入ったので、それをベースに ジグザグを作りました。

ボラティリティ・ストップからのポイントの表示は、インジケータの設定で 無効にすることができます。

このインジケータは、新しいローソク足が始まると再計算されます。



