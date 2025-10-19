Учебник по CCI для начинающих, чтобы научиться кодить на MQL5

Полосы Боллинджера с управляемым сглаживанием внешней полосы (постсглаживание)

Этот MQL5-индикатор определяет восходящие (бычьи) и нисходящие (медвежьи) пинбары, отображаемые настраиваемыми стрелками (лаймовая - восходящая, красная - нисходящая). Он позволяет тонко настраивать такие параметры обнаружения, как соотношение хвостового тела и протрузия. О появлении новых пинбаров сигнализируют всплывающие и push-уведомления. Идеально подходит для трейдеров, стремящихся к точному обнаружению разворотных моделей.