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Индикаторы

Linear Regression Value (apply to) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(9)
Опубликован:
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Индикатор Linear Regression Value сам по себе подходит для применения к другому индикатору (индикаторам). Поэтому здесь представлена версия, которая позволяет это сделать

PS: для подробного описания значения линейной регрессии посмотрите этот пост: Linear Regression Value



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50569

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