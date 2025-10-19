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Linear Regression Value (apply to) - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Linear Regression Value сам по себе подходит для применения к другому индикатору (индикаторам). Поэтому здесь представлена версия, которая позволяет это сделать
PS: для подробного описания значения линейной регрессии посмотрите этот пост: Linear Regression Value
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50569
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