Indicateurs

Linear Regression Value (apply to) - indicateur pour MetaTrader 5

Mladen Rakic | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
52
Note:
(9)
Publié:
Télécharger au format ZIP
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

L'indicateur Linear Regression Value peut lui-même être appliqué à un ou plusieurs autres indicateurs. Voici donc la version qui permet de le faire

PS : pour une description détaillée de la valeur de régression linéaire, consultez cet article : Valeur de régression linéaire



Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50569

