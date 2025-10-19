Rejoignez notre page de fans
Linear Regression Value (apply to) - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur Linear Regression Value peut lui-même être appliqué à un ou plusieurs autres indicateurs. Voici donc la version qui permet de le faire
PS : pour une description détaillée de la valeur de régression linéaire, consultez cet article : Valeur de régression linéaire
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50569
