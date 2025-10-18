無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CCI beginner tutorial by William210 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 91
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50578
ZZボラティリティ
もうひとつのジグザグジグザグZigZag auto Fibo
このインディケータは、ジグザグ・インディケータを基礎として、フィボナッチ・リトレースメントを描画するように設計されている。
Linear Regression Value (apply to)
線形回帰値インジケータに、別のインジケータに適用できるオプションを追加Bollinger Bands with post outer band smoothing
制御可能な外側バンドスムージング（ポストスムージング）付きボリンジャーバンド