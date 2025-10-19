Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Linear Regression Value (apply to) - MetaTrader 5 için gösterge

Mladen Rakic | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
44
Derecelendirme:
(9)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Doğrusal Regresyon Değeri göstergesinin kendisi başka gösterge (ler) e uygulanmaya uygundur. İşte bunu yapabilen sürüm

Not: Doğrusal regresyon değerinin ayrıntılı açıklaması için şu gönderiyi kontrol edin: Doğrusal Regresyon Değeri



MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50569

ElderImpulseSystem_HTF_Signal ElderImpulseSystem_HTF_Signal

ElderImpulseSystem_HTF_Signal göstergesi, giriş parametrelerinde bir dizi grafik nesne olarak tanımlanan ElderImpulseSystem göstergesinin son çubuklarının sayısından trend yönlerini görüntüler.

sSyncScroll sSyncScroll

Grafiklerin eşzamanlı kaydırılması için komut dosyası.

Bollinger Bands with post outer band smoothing Bollinger Bands with post outer band smoothing

Kontrol edilebilir dış bant yumuşatma özelliğine sahip Bollinger Bantları (post smoothing)

MACD Histogram MC MACD Histogram MC

MACD Histogram