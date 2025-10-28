コードベースセクション
Root Mean Square - MetaTrader 5のためのインディケータ

この関数が独立した関数/インジケータとして存在するかどうか調べていたのですが、見つからなかったのでここに示します。

The RMS (Root Mean Square) value is calculated by squaring the values, taking the average of the squared values, and then taking the square root of the average. This calculation is applicable to a set of values, especially in the context of waveforms in electrical engineering.

RMSは2次平均 （𝑀 2 ）としても知られて います

使用する際に知っておくべきこと：

二次平均の移動平均としての実装を見たことがあるが、他の平均との比較を忘れているようだ。

RMSまたは2次平均は、常に0以上の値の集合に適用された場合、SMA（単純移動平均）と等しい。

負の値が1つでもあると、すぐに結果は間違ってしまう（これは単に計算に使用される式の結果である）ので、記述された制限を持たない通常の移動平均としては使用できない。




元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50398

