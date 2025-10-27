Dieser Indikator berechnet einen adaptiven RSI anhand von Tick-Daten und stellt ihn zusammen mit schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten in einem separaten Fenster dar. Er bietet Optionen zur Anpassung der Berechnungszeiträume, der gleitenden Durchschnittstypen und der visuellen Einstellungen.

Es handelt sich um eine Konvertierung eines alten MT4-Indikators aus dem Jahr 2008, der von Rosh im Trendlabor erstellt wurde, aber damals wurde ein anderer RSI-Indikator geladen.

Dieses Mal wird der Standard-RSI-Indikator geladen, der bei der Installation von MT5 mitgeliefert wird.

Man kann sagen, dass er den RSI mit einem langsamen und schnellen gleitenden Durchschnitt auf der Grundlage von Tick-Berechnungen "transformiert".





Hier ist ein Vergleich mit dem Standard-RSI, der mit MT5 geliefert wird, und dem RSI adaptive:

Der grüne Plot ist der Tick-Preis-Plot, der blaue Plot ist die schnelle RSI-Linie, der rote Plot ist die langsame RSI-Linie.



