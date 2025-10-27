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Индикаторы

Tick RSI Adaptive - индикатор для MetaTrader 5

Rosh at TrendLaboratory | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
Просмотров:
663
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Этот индикатор рассчитывает адаптивный RSI по тиковым данным и строит его вместе с быстрой и медленной скользящими средними в отдельном окне. В нем есть опции для настройки периодов расчета, типов скользящих средних и визуальных настроек.

Это конверсия из древнего индикатора MT4 2008 года, сделанного Рошем в лаборатории трендов, но в то время был загружен другой индикатор RSI.

В этот раз он загружает индикатор RSI по умолчанию, который поставляется вместе с установкой MT5.

Можно сказать, что он "трансформирует" RSI с медленной и быстрой скользящей средней на основе тиковых расчетов.


Вот сравнение RSI по умолчанию, поставляемого с MT5, и адаптивного RSI:

Сравнение RSI

Зеленый график - график тиковой цены, синий - линия быстрого RSI, красный - линия медленного RSI.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50435

3 way Aroon value calculation 3 way Aroon value calculation

Показывает различные способы расчета значений Aroon

Linear Regression Value Linear Regression Value

Линейная регрессия Показатель стоимости

Dynamic Gaussian Channel Dynamic Gaussian Channel

Этот индикатор строит динамический ценовой канал, используя гауссовское сглаживание для определения линий поддержки и сопротивления. Он вычисляет сглаженные значения цен high и low за заданный период, находит их экстремумы и отображает три линии: верхний уровень сопротивления (максимум сглаженных high), нижний уровень поддержки (минимум сглаженных low) и среднюю линию между ними, формируя адаптивный торговый канал.

RSI MA Signal Indicator RSI MA Signal Indicator

Простой сигнальный индикатор, основанный на RSI и Moving Average. Рисует стрелки Buy/Sell, когда RSI выше/ниже 50 и Цена выше/ниже MA.