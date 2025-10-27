Этот индикатор рассчитывает адаптивный RSI по тиковым данным и строит его вместе с быстрой и медленной скользящими средними в отдельном окне. В нем есть опции для настройки периодов расчета, типов скользящих средних и визуальных настроек.

Это конверсия из древнего индикатора MT4 2008 года, сделанного Рошем в лаборатории трендов, но в то время был загружен другой индикатор RSI.

В этот раз он загружает индикатор RSI по умолчанию, который поставляется вместе с установкой MT5.

Можно сказать, что он "трансформирует" RSI с медленной и быстрой скользящей средней на основе тиковых расчетов.





Вот сравнение RSI по умолчанию, поставляемого с MT5, и адаптивного RSI:

Зеленый график - график тиковой цены, синий - линия быстрого RSI, красный - линия медленного RSI.



