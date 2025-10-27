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Tick RSI Adaptive - индикатор для MetaTrader 5
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Conor McnamaraI started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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Этот индикатор рассчитывает адаптивный RSI по тиковым данным и строит его вместе с быстрой и медленной скользящими средними в отдельном окне. В нем есть опции для настройки периодов расчета, типов скользящих средних и визуальных настроек.
Это конверсия из древнего индикатора MT4 2008 года, сделанного Рошем в лаборатории трендов, но в то время был загружен другой индикатор RSI.
В этот раз он загружает индикатор RSI по умолчанию, который поставляется вместе с установкой MT5.
Можно сказать, что он "трансформирует" RSI с медленной и быстрой скользящей средней на основе тиковых расчетов.
Вот сравнение RSI по умолчанию, поставляемого с MT5, и адаптивного RSI:
Зеленый график - график тиковой цены, синий - линия быстрого RSI, красный - линия медленного RSI.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50435
Показывает различные способы расчета значений AroonLinear Regression Value
Линейная регрессия Показатель стоимости
Этот индикатор строит динамический ценовой канал, используя гауссовское сглаживание для определения линий поддержки и сопротивления. Он вычисляет сглаженные значения цен high и low за заданный период, находит их экстремумы и отображает три линии: верхний уровень сопротивления (максимум сглаженных high), нижний уровень поддержки (минимум сглаженных low) и среднюю линию между ними, формируя адаптивный торговый канал.RSI MA Signal Indicator
Простой сигнальный индикатор, основанный на RSI и Moving Average. Рисует стрелки Buy/Sell, когда RSI выше/ниже 50 и Цена выше/ниже MA.