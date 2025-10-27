Cet indicateur calcule un RSI adaptatif à l'aide de données de tic-tac et le représente avec des moyennes mobiles rapides et lentes dans une fenêtre séparée. Il offre des options pour personnaliser les périodes de calcul, les types de moyennes mobiles et les paramètres visuels.

Il s'agit d'une conversion d'un ancien indicateur MT4 de 2008 réalisé par Rosh à trend laboratory, mais à l'époque, un indicateur RSI différent était chargé.

Cette fois-ci, il chargera l'indicateur RSI par défaut qui est fourni avec l'installation de MT5.

On peut dire qu'il "transforme" le RSI avec une moyenne mobile lente et rapide basée sur des calculs de tic-tac.





Voici une comparaison entre l'indicateur RSI par défaut fourni avec MT5 et l'indicateur RSI adaptatif :

Le graphique vert est le graphique des prix en ticks, le graphique bleu est la ligne du RSI rapide, le graphique rouge est la ligne du RSI lent.



