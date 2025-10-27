Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Tick RSI Adaptive - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Conor Mcnamara
- Vues:
- 67
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Cet indicateur calcule un RSI adaptatif à l'aide de données de tic-tac et le représente avec des moyennes mobiles rapides et lentes dans une fenêtre séparée. Il offre des options pour personnaliser les périodes de calcul, les types de moyennes mobiles et les paramètres visuels.
Il s'agit d'une conversion d'un ancien indicateur MT4 de 2008 réalisé par Rosh à trend laboratory, mais à l'époque, un indicateur RSI différent était chargé.
Cette fois-ci, il chargera l'indicateur RSI par défaut qui est fourni avec l'installation de MT5.
On peut dire qu'il "transforme" le RSI avec une moyenne mobile lente et rapide basée sur des calculs de tic-tac.
Voici une comparaison entre l'indicateur RSI par défaut fourni avec MT5 et l'indicateur RSI adaptatif :
Le graphique vert est le graphique des prix en ticks, le graphique bleu est la ligne du RSI rapide, le graphique rouge est la ligne du RSI lent.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50435
Différentes méthodes de calcul des valeurs d'AroonBreak_Lag_ATR
Un indicateur qui montre la rupture de la volatilité sous la forme d'un histogramme et donne des signaux pour ouvrir/fermer/inverser une position ou augmenter son volume.
A simple signal indicator based on RSI and Moving Average. Plots Buy/Sell arrows when RSI is above/below 50 and Price is above/below the MA.Cibles Dinapoli
L'indicateur construit une grille des niveaux de prix possibles dans le futur.