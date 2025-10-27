Questo indicatore calcola un RSI adattivo utilizzando i dati dei tick e lo traccia insieme alle medie mobili veloci e lente in una finestra separata. Offre opzioni per personalizzare i periodi di calcolo, i tipi di medie mobili e le impostazioni visive.

Si tratta di una conversione di un antico indicatore MT4 del 2008 realizzato da Rosh presso il Trend Laboratory, ma all'epoca era stato caricato un indicatore RSI diverso.

Questa volta verrà caricato l'indicatore RSI predefinito che viene fornito con l'installazione di MT5.

Si può dire che "trasforma" l'RSI con una media mobile lenta e veloce basata sul calcolo dei tick.





Ecco un confronto con l'RSI predefinito fornito con MT5 e l'RSI adattivo:

Il grafico verde è il grafico dei prezzi tick, il grafico blu è la linea RSI veloce, il grafico rosso è la linea RSI lenta.



