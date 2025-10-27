Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Tick RSI Adaptive - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Conor Mcnamara
- Visualizzazioni:
- 10
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Questo indicatore calcola un RSI adattivo utilizzando i dati dei tick e lo traccia insieme alle medie mobili veloci e lente in una finestra separata. Offre opzioni per personalizzare i periodi di calcolo, i tipi di medie mobili e le impostazioni visive.
Si tratta di una conversione di un antico indicatore MT4 del 2008 realizzato da Rosh presso il Trend Laboratory, ma all'epoca era stato caricato un indicatore RSI diverso.
Questa volta verrà caricato l'indicatore RSI predefinito che viene fornito con l'installazione di MT5.
Si può dire che "trasforma" l'RSI con una media mobile lenta e veloce basata sul calcolo dei tick.
Ecco un confronto con l'RSI predefinito fornito con MT5 e l'RSI adattivo:
Il grafico verde è il grafico dei prezzi tick, il grafico blu è la linea RSI veloce, il grafico rosso è la linea RSI lenta.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50435
Mostra diversi modi di calcolo dei valori di AroonInterruzione_Lag_ATR
Un indicatore che mostra il breakout della volatilità sotto forma di istogramma e fornisce segnali per aprire/chiudere/reversare una posizione o aumentarne il volume.
GoldStorm Pro is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using advanced fractal breakout strategies. The system combines three independent trading strategies that work together to capture different market movements while maintaining strict risk management.RSI MA Signal Indicator
A simple signal indicator based on RSI and Moving Average. Plots Buy/Sell arrows when RSI is above/below 50 and Price is above/below the MA.