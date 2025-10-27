당사 팬 페이지에 가입하십시오
Tick RSI Adaptive - MetaTrader 5용 지표
Conor Mcnamara
- 8
-
이 인디케이터는 틱 데이터를 사용하여 적응형 RSI를 계산하고 이를 별도의 창에 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균과 함께 표시합니다. 계산 기간, 이동평균 유형 및 시각적 설정을 사용자 지정할 수 있는 옵션을 제공합니다.
이는 트렌드 연구소의 Rosh가 2008년에 만든 MT4 지표를 변환한 것인데, 당시에는 다른 RSI 지표가 로드되었습니다.
이번에는 MT5 설치와 함께 제공되는 기본 RSI 인디케이터를 로드합니다.
틱 계산을 기반으로 느리고 빠른 이동 평균으로 RSI를 "변환"한다고 말할 수 있습니다.
다음은 MT5와 함께 제공되는 기본 RSI와 적응형 RSI를 비교한 것입니다:
녹색 플롯은 틱 가격 플롯, 파란색 플롯은 빠른 RSI 라인, 빨간색 플롯은 느린 RSI 라인입니다.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/50435
