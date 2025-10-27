请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Tick RSI Adaptive - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Conor Mcnamara
- 显示:
- 604
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标使用刻度线数据计算自适应 RSI，并将其与快速和慢速移动平均线一起绘制在单独的窗口中。它提供了自定义计算周期、移动平均线类型和可视化设置的选项。
它是从趋势实验室的 Rosh 制作的一个古老的 2008 MT4 指标转换而来，但当时加载的是另一个 RSI 指标。
这次它将加载 MT5 安装时的默认 RSI 指标。
可以说，它用基于 tick 计算的慢速和快速移动平均线 "改造 "了 RSI。
下面是 MT5 自带的默认 RSI 与 RSI 自适应的比较：
绿色图为刻度线价格图，蓝色图为快速 RSI 线，红色图为慢速 RSI 线。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50435
3 way Aroon value calculation
展示不同的阿罗恩数值计算方法Linear Regression Value
线性回归值指标
MovingAverages.mqh Part II
MovingAverages.mqh 第二部分 提供多时间框架版本，带方向颜色，供开发人员或盈利交易者免费使用。 有条件提供。 还提供其他多时间框架指标。Root Mean Square
均方根