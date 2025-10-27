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Tick RSI Adaptive - MetaTrader 5脚本

Rosh at TrendLaboratory | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Conor Mcnamara
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I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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该指标使用刻度线数据计算自适应 RSI，并将其与快速和慢速移动平均线一起绘制在单独的窗口中。它提供了自定义计算周期、移动平均线类型和可视化设置的选项。

它是从趋势实验室的 Rosh 制作的一个古老的 2008 MT4 指标转换而来，但当时加载的是另一个 RSI 指标。

这次它将加载 MT5 安装时的默认 RSI 指标。

可以说，它用基于 tick 计算的慢速和快速移动平均线 "改造 "了 RSI。


下面是 MT5 自带的默认 RSI 与 RSI 自适应的比较：

RSI 比较

绿色图为刻度线价格图，蓝色图为快速 RSI 线，红色图为慢速 RSI 线。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50435

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