该指标使用刻度线数据计算自适应 RSI，并将其与快速和慢速移动平均线一起绘制在单独的窗口中。它提供了自定义计算周期、移动平均线类型和可视化设置的选项。

它是从趋势实验室的 Rosh 制作的一个古老的 2008 MT4 指标转换而来，但当时加载的是另一个 RSI 指标。

这次它将加载 MT5 安装时的默认 RSI 指标。

可以说，它用基于 tick 计算的慢速和快速移动平均线 "改造 "了 RSI。





下面是 MT5 自带的默认 RSI 与 RSI 自适应的比较：

绿色图为刻度线价格图，蓝色图为快速 RSI 线，红色图为慢速 RSI 线。



