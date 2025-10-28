Rejoignez notre page de fans
MovingAverages.mqh Part II - indicateur pour MetaTrader 5
MoyennesMobiles.mqh Partie II
Une version multi timeframe est disponible gratuitement avec des couleurs pour l'orientation, pour les développeurs ou les traders rentables.
Offre sous conditions.
D'autres indicateurs multi timeframe sont également disponibles.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50427
