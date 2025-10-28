CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

MovingAverages.mqh Part II - indicateur pour MetaTrader 5

Gerard William G J B M Dinh Sy | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
65
Note:
(8)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

MoyennesMobiles.mqh Partie II

Une version multi timeframe est disponible gratuitement avec des couleurs pour l'orientation, pour les développeurs ou les traders rentables.

Offre sous conditions.

D'autres indicateurs multi timeframe sont également disponibles.


Moyennes mobiles Partie II par William210


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50427

IncTemaOnArray IncTemaOnArray

La classe CTemaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur Triple Exponential Moving Average (TEMA) en utilisant le tampon de l'indicateur.

Barres VQ Barres VQ

Un indicateur de tendance qui place des points de couleur sur le graphique des prix en fonction de la direction de la tendance.

Root Mean Square Root Mean Square

Moyenne quadratique

IncDemaOnArray IncDemaOnArray

La classe CDemaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur Double Exponential Moving Average (DEMA) en utilisant le tampon de l'indicateur.