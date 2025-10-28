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Индикаторы

MovingAverages.mqh Part II - индикатор для MetaTrader 5

Gerard William G J B M Dinh Sy
Gerard William G J B M Dinh Sy

Gerard William G J B M Dinh Sy

Hello. I'm looking for the holy grail, or failing that, the alpha, or at worst, money, and if possible, without doing anything.
21 код 83 темы 801 комментарий
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MovingAverages.mqh Часть II

Версия для нескольких таймфреймов с цветами для ориентации, для разработчиков или прибыльных трейдеров доступна бесплатно.

Предложение на условиях.

Также доступны другие мультитаймфреймовые индикаторы.


Скользящие средние часть II by William210


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50427

RSI MA Signal Indicator RSI MA Signal Indicator

Простой сигнальный индикатор, основанный на RSI и Moving Average. Рисует стрелки Buy/Sell, когда RSI выше/ниже 50 и Цена выше/ниже MA.

Dynamic Gaussian Channel Dynamic Gaussian Channel

Этот индикатор строит динамический ценовой канал, используя гауссовское сглаживание для определения линий поддержки и сопротивления. Он вычисляет сглаженные значения цен high и low за заданный период, находит их экстремумы и отображает три линии: верхний уровень сопротивления (максимум сглаженных high), нижний уровень поддержки (минимум сглаженных low) и среднюю линию между ними, формируя адаптивный торговый канал.

Root Mean Square Root Mean Square

Среднеквадратичное отклонение

Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller

Этот советник демонстрирует, как можно реализовать собственную стратегию хеджирования с помощью включаемого файла.