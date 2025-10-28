Простой сигнальный индикатор, основанный на RSI и Moving Average. Рисует стрелки Buy/Sell, когда RSI выше/ниже 50 и Цена выше/ниже MA.

Этот индикатор строит динамический ценовой канал, используя гауссовское сглаживание для определения линий поддержки и сопротивления. Он вычисляет сглаженные значения цен high и low за заданный период, находит их экстремумы и отображает три линии: верхний уровень сопротивления (максимум сглаженных high), нижний уровень поддержки (минимум сглаженных low) и среднюю линию между ними, формируя адаптивный торговый канал.