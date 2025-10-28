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MovingAverages.mqh Part II - индикатор для MetaTrader 5
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MovingAverages.mqh Часть II
Версия для нескольких таймфреймов с цветами для ориентации, для разработчиков или прибыльных трейдеров доступна бесплатно.
Предложение на условиях.
Также доступны другие мультитаймфреймовые индикаторы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50427
Простой сигнальный индикатор, основанный на RSI и Moving Average. Рисует стрелки Buy/Sell, когда RSI выше/ниже 50 и Цена выше/ниже MA.Dynamic Gaussian Channel
Этот индикатор строит динамический ценовой канал, используя гауссовское сглаживание для определения линий поддержки и сопротивления. Он вычисляет сглаженные значения цен high и low за заданный период, находит их экстремумы и отображает три линии: верхний уровень сопротивления (максимум сглаженных high), нижний уровень поддержки (минимум сглаженных low) и среднюю линию между ними, формируя адаптивный торговый канал.
Среднеквадратичное отклонениеEasy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller
Этот советник демонстрирует, как можно реализовать собственную стратегию хеджирования с помощью включаемого файла.