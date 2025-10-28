CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MovingAverages.mqh Part II - Indikator für den MetaTrader 5

Gerard William G J B M Dinh Sy | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
13
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

GleitendeDurchschnitte.mqh Teil II

Eine Multi-Timeframe-Version ist mit Farben zur Orientierung, für Entwickler oder profitable Trader kostenlos erhältlich.

Angebot unter Bedingungen.

Andere Multi-Timeframe-Indikatoren sind ebenfalls verfügbar.


Gleitende Durchschnitte Teil II von William210


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50427

Tick RSI Adaptive Tick RSI Adaptive

Adaptiver RSI-Indikator auf Basis von Tick-Berechnungen

3 way Aroon value calculation 3 way Aroon value calculation

Verschiedene Möglichkeiten der Berechnung der Aroon-Werte zeigen

Root Mean Square Root Mean Square

Geradzahliges Mittel

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.