無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 57
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータ：
- OrderDistancePoints ：買い注文を出すための現在の売呼値からの距離と、売り注文を出すための買呼値からの距離をポイント単位で決定する。
- TPPoints ：利食い目標をポイントで指定する。
- Startlotsize : 取引の初期ロットサイズを設定します。
- Gainperlot : ロットサイズごとの利幅を指定します。
コードはコメントでいっぱいなので、すべてを理解したい場合はチェックすることをお勧めする。
以下の関数が重要です：
1 SetParameters：
- void SetParameters(double TargetProfit, double Startlot, double GainPerLot, double BuyLevel, double SellLevel)；
- 目標利益、開始ロットサイズ、ロットあたりの利益、買いレベル（価格）、売りレベル（価格）など、取引戦略のさまざまなパラメータを設定します。
2 TargetProfit：
- void TargetProfit(double value)；
- double TargetProfit()；
- 目標利益パラメータのセッターおよびゲッターメソッド。取引戦略の目標利益値の設定と取得が可能。
- void GainPerLot(double value)；
- ロットあたりの利益を指定するセッターメソッド。取引ロットごとに必要な利益額を設定します。
4 SqueezeDistance：
- void SqueezeDistance(double value)；
- 取引戦略でスクイーズに使用する距離を設定します。現在の価格水準からどのくらい離れたところに未決注文が発注されるかを決定します。
5 SetHardSL：
- void SetHardSL(int points)；
- 取引のハードストップロスをポイントで指定します。潜在的な損失を制限するために、ポジションが自動的にクローズされる固定レベルを設定します。
6 LongVolume：
- double LongVolume()；
- 取引ストラテジーで現在オープンしているロングポジションの合計数量を取得します。
7 ShortVolume
- double ShortVolume()；
- 取引戦略で現在保有中のショートポジションの合計数量を取得します。
8 LongPendingVol：
- double LongPendingVol()；
- まだ約定していない未決済のロング注文の合計数量を取得します。
9 ShortPendingVol：
- double ShortPendingVol()；
- 未約定のショート注文の合計数量を取得します。
10 TradeCount：
- uint TradeCount()；
- 取引ストラテジーが現在管理している有効な取引と注文の合計数を取得します。
11 Run
- bool Run()；
- 取引ストラテジーの実行を開始します。ストラテジーが正常に開始した場合、true を返します。
12 onTick：
- void onTick()；
- Expert Advisor (EA) の OnTick() 関数内で呼び出される関数。現在の相場状況や更新に基づくロジックやアクションを処理する。
13 BuildFromTheInside：
- void BuildFromTheInside(double Vol, double BuyPrice, double SellPrice)；
- 市場の動きを利用するために、指定された売買価格レベル( BuyPrice , SellPrice )内で新しい取引ポジション( Vol )の作成を開始します。
14 ストップ：
- void Stop()；
- 取引ストラテジーの実行を停止 ( m_IsRunning ) します。再開されるまで、それ以降の取引アクションを停止します。
15 Running：
- bool Running()；
- 取引ストラテジーが現在実行中( m_IsRunning )かどうかをチェックします。ストラテジーがアクティブに取引を実行している場合、true を返します。
16 LastLongPrice：
- double LastLongPrice()；
- 最後のロング・ポジションまたは注文 ( m_LastLongTicket ) が開始された価格を取得します。そのような情報がない場合は 0 を返します。
17 LastShortPrice：
- double LastShortPrice()；
- 最後のショート・ポジションまたは注文 ( m_LastShortTicket ) が開始された価格を取得します。そのような情報がない場合は 0 を返します。
18 AddTicket：
- bool AddTicket(ulong Ticket)；
- 取引ストラテジーが管理する注文のバッチに取引チケット ( Ticket ) を追加します。チケットが正常に追加された場合、true を返します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50358
Root Mean Square
二乗平均平方根MovingAverages.mqh Part II
MovingAverages.mqhパートII マルチタイムフレームバージョンは、開発者または収益性の高いトレーダーのために、オリエンテーションのための色を無料でご利用いただけます。 条件付きで提供。 他のマルチタイムフレームインジケータもご利用いただけます。
Screenshots with keyboard key press
キーボードの's'ホットキーを押して、ワイドスクリーンのスクリーンショットをキャプチャする。MovingAverages.mqh Part I
MovingAverages.mqhパートIマルチタイムフレームバージョンは、開発者や収益性の高いトレーダーのために、オリエンテーションのための色を無料でご利用いただけます。 条件付きで提供。 他のマルチタイムフレームインジケータもご利用いただけます。