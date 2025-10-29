



入力パラメータ：

OrderDistancePoints ：買い注文を出すための現在の売呼値からの距離と、売り注文を出すための買呼値からの距離をポイント単位で決定する。

TPPoints ：利食い目標をポイントで指定する。

Startlotsize : 取引の初期ロットサイズを設定します。

Gainperlot : ロットサイズごとの利幅を指定します。

コードはコメントでいっぱいなので、すべてを理解したい場合はチェックすることをお勧めする。

以下の関数が重要です：

1 SetParameters：

void SetParameters(double TargetProfit, double Startlot, double GainPerLot, double BuyLevel, double SellLevel)；

目標利益、開始ロットサイズ、ロットあたりの利益、買いレベル（価格）、売りレベル（価格）など、取引戦略のさまざまなパラメータを設定します。

2 TargetProfit：

void TargetProfit(double value)；

double TargetProfit()；

目標利益パラメータのセッターおよびゲッターメソッド。取引戦略の目標利益値の設定と取得が可能。

void GainPerLot(double value)；

ロットあたりの利益を指定するセッターメソッド。取引ロットごとに必要な利益額を設定します。

4 SqueezeDistance：

void SqueezeDistance(double value)；

取引戦略でスクイーズに使用する距離を設定します。現在の価格水準からどのくらい離れたところに未決注文が発注されるかを決定します。