Indicatori

MovingAverages.mqh Part II - indicatore per MetaTrader 5

Gerard William G J B M Dinh Sy
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(6)
Pubblicato:
MovingAverages.mqh Parte II

È disponibile gratuitamente una versione multi timeframe con colori per l'orientamento, per gli sviluppatori o per i trader profittevoli.

Offerta soggetta a condizioni.

Sono disponibili anche altri indicatori multi timeframe.


Medie mobili Parte II di William210


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50427

