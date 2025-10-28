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MovingAverages.mqh Part II - MetaTrader 5脚本
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MovingAverages.mqh 第二部分
为开发人员或盈利交易者免费提供带颜色的多时间框架版本。
有条件提供。
还提供其他多时间框架指标。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50427
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