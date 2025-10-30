



전문가 조언자에서 사용되는 모든 함수는 중요함수.mqh 포함 파일에 있습니다.

이동평균을 교차하는 가격을 진입 신호로 사용하는 2가지 전문가용 보조지표가 있는데, 손실이 발생하면 마틴게일을 사용하고 손실이 발생하지 않으면 마틴게일을 사용하지 않는다는 간단한 차이점이 있습니다.

이 EA는 데모용으로 만든 것이므로 실계좌에서 사용하는 것은 권장하지 않습니다.

단순 이동평균 EA 입력:

MAPeriod : 이동평균 지표의 기간입니다.

: 이동평균 지표의 기간입니다. 랏 크기 : 거래 입력에 사용되는 랏 크기입니다.

: 거래 입력에 사용되는 랏 크기입니다. TP포인트 : 이익실현 포인트.

: 이익실현 포인트. SL포인트: 손절매 포인트.

마틴게일 입력을 사용한 이동평균 EA:

MAPeriod : 이동평균 지표의 기간입니다.

: 이동평균 지표의 기간입니다. 시작 랏: 첫 거래에 들어가는 데 사용되는 랏 크기이며 손실이 발생하면 이 값이 증가합니다.

랏: 첫 거래에 들어가는 데 사용되는 랏 크기이며 손실이 발생하면 이 값이 증가합니다. MaxLot : 최대 랏 크기. 시작 랏은 이 값까지 늘릴 수 있습니다.

: 최대 랏 크기. 시작 랏은 이 값까지 늘릴 수 있습니다. TP포인트 : 테이크프로핏 포인트. 손실 후 증가합니다.

: 테이크프로핏 포인트. 손실 후 증가합니다. SL포인트 : 스톱로스 포인트. 손실 후 증가합니다.

: 스톱로스 포인트. 손실 후 증가합니다. 로트배수 : 손실 후 로트 크기가 아직 MaxLot 값에 도달하지 않은 경우 이 값에 곱해집니다.

: 손실 후 로트 크기가 아직 MaxLot 값에 도달하지 않은 경우 이 값에 곱해집니다. TPMultiplier: 손실 후 테이크프로핏과 스톱로스가 모두 이 값만큼 증가하여 포지션 사이징뿐만 아니라 더 큰 TP로 인해 회복 우위를 제공합니다.

코드에는 설명이 포함되어 있으며, 이해에 필요한 모든 것을 설명하는 YouTube 동영상을 만들었습니다.

읽어주셔서 감사합니다!







