



Toutes les fonctions utilisées dans le conseiller expert se trouvent dans le fichier ImportantFunctions.mqh include.

Il y a 2 Expert Advisors, tous deux utilisant le prix traversant la moyenne mobile comme signal d'entrée, avec une différence simple : l'un utilise Martingale lorsque des pertes se produisent, et l'autre non.

Je ne recommande pas l'utilisation de ces EAs sur un compte réel, ils sont conçus uniquement à des fins de démonstration.

Moyenne mobile simple EA Entrées :

MAPeriod : La période de l'indicateur de moyenne mobile.

LotSize : La taille de lot utilisée pour entrer dans les transactions.

TPPoints : Points de prise de profit.

SLPoints: Points d'arrêt de perte.

Moyenne mobile EA avec Martingale Inputs :

MAPeriod : La période de l'indicateur de moyenne mobile.

StartingLot : La taille du lot utilisée pour entrer dans la première transaction ; cette valeur augmentera après une perte.

MaxLot : La taille maximale du lot. Le lot de départ peut être augmenté jusqu'à cette valeur.

TPPoints : Points de prise de profit. Cette valeur augmentera après une perte.

SLPoints : Points de Stop Loss. Ce nombre augmentera après une perte.

LotMultiplier : La taille du lot sera multipliée par cette valeur après une perte si elle n'a pas encore atteint la valeur MaxLot.

TPMultiplier: Le Take profit et le Stop loss augmenteront tous deux de cette valeur après une perte, ce qui permet de récupérer un avantage non seulement grâce au dimensionnement de la position, mais aussi grâce à un TP plus important.

Le code contient des commentaires, et j'ai réalisé une vidéo YouTube expliquant tout ce que vous devez comprendre.

Merci de votre lecture !







