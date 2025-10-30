Unisciti alla nostra fan page
Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality
Tutte le funzioni utilizzate nell'Expert Advisor si trovano nel file include ImportantFunctions.mqh.
Ci sono due Expert Advisor, entrambi utilizzano il prezzo che attraversa la media mobile come segnale di entrata, con una semplice differenza: uno utilizza la Martingala quando si verificano le perdite, l'altro no.
Non consiglio di utilizzare nessuno degli EA con un conto live, sono fatti solo a scopo dimostrativo.
EA media mobile semplice Ingressi:
- MAPeriodo: Il periodo dell'indicatore Moving Average.
- LotSize: La dimensione del lotto utilizzata per inserire le operazioni.
- TPPoints: Punti di take profit.
- SLPoints: Punti di stop loss.
EA a media mobile con ingressi Martingala:
- MAPeriodo: Il periodo dell'indicatore Moving Average.
- StartingLot: la dimensione del lotto utilizzata per entrare nella prima operazione; questo valore aumenterà dopo una perdita.
- MaxLot: la dimensione massima del lotto. Il lotto iniziale può essere aumentato fino a questo valore.
- TPPoints: Punti di take profit. Questo valore aumenterà dopo una perdita.
- SLPoints: Punti di stop loss. Aumenterà dopo una perdita.
- LotMultiplier: La dimensione del lotto verrà moltiplicata per questo valore dopo una perdita se non ha ancora raggiunto il valore MaxLot.
- Moltiplicatore TPM: Il Take profit e lo Stop loss aumenteranno entrambi di questo valore dopo una perdita, fornendo un vantaggio di recupero non solo attraverso il dimensionamento della posizione, ma anche grazie al TP più grande.
Il codice contiene commenti e ho realizzato un video su YouTube che spiega tutto ciò che dovete capire.
Grazie per aver letto!
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50198
