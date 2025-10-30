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Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality - эксперт для MetaTrader 5

Peter Mueller
Peter Mueller

Peter Mueller

4.7 (88)
I’m a 22-year-old Electrical Engineer with a strong background in programming (C,C++,C#,Python) and over five years of trading experience. Trading has become my passion, and I strive to develop high-quality expert advisors and utilities to help traders optimize their strategies.
11 продуктов 2 сигнала 24 кода 2 темы 41 комментарий
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Все функции, используемые в советнике, находятся в файле включения ImportantFunctions.mqh.

Есть 2 советника, оба используют пересечение ценой скользящей средней в качестве сигнала входа, с одной лишь разницей: один использует Мартингейл при возникновении убытков, а другой - нет.

Я не рекомендую использовать ни один из советников на реальном счете, они созданы только для демонстрационных целей.

Советник Simple Moving Average Входные данные:

  • MAPeriod: Период индикатора Moving Average.
  • LotSize: Размер лота, используемый для входа в сделку.
  • TPPoints: Точки тейк-профита.
  • SLPoints: Точки стоп-лосса.

Советник по скользящим средним с входами Мартингейла:

  • MAPeriod: Период индикатора Moving Average.
  • StartingLot: размер лота, используемый для входа в первую сделку; это значение будет увеличиваться после получения убытка.
  • MaxLot: максимальный размер лота. StartingLot может быть увеличен до этого значения.
  • TPPoints: Точки тейк-профита. Это значение будет увеличиваться после проигрыша.
  • SLPoints: Точки стоп-лосса. Увеличивается после проигрыша.
  • LotMultiplier: Размер лота будет умножен на это значение после убытка, если он еще не достиг значения MaxLot.
  • TPMultiplier: Тейк-профит и Стоп-лосс увеличиваются на эту величину после убытка, обеспечивая преимущество в восстановлении не только за счет размера позиции, но и за счет большего ТП.

Код содержит комментарии, и я записал видео на YouTube, в котором объяснил все, что вам нужно понять.

Спасибо за чтение!

Скользящая средняя без Мартингейла


Скользящая средняя с Мартингейлом

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50198

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