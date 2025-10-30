



Все функции, используемые в советнике, находятся в файле включения ImportantFunctions.mqh.

Есть 2 советника, оба используют пересечение ценой скользящей средней в качестве сигнала входа, с одной лишь разницей: один использует Мартингейл при возникновении убытков, а другой - нет.

Я не рекомендую использовать ни один из советников на реальном счете, они созданы только для демонстрационных целей.

Советник Simple Moving Average Входные данные:

MAPeriod : Период индикатора Moving Average.

: Период индикатора Moving Average. LotSize : Размер лота, используемый для входа в сделку.

: Размер лота, используемый для входа в сделку. TPPoints : Точки тейк-профита.

: Точки тейк-профита. SLPoints: Точки стоп-лосса.

Советник по скользящим средним с входами Мартингейла:

MAPeriod : Период индикатора Moving Average.

: Период индикатора Moving Average. StartingLot : размер лота, используемый для входа в первую сделку; это значение будет увеличиваться после получения убытка.

: размер лота, используемый для входа в первую сделку; это значение будет увеличиваться после получения убытка. MaxLot : максимальный размер лота. StartingLot может быть увеличен до этого значения.

: максимальный размер лота. StartingLot может быть увеличен до этого значения. TPPoints : Точки тейк-профита. Это значение будет увеличиваться после проигрыша.

: Точки тейк-профита. Это значение будет увеличиваться после проигрыша. SLPoints : Точки стоп-лосса. Увеличивается после проигрыша.

: Точки стоп-лосса. Увеличивается после проигрыша. LotMultiplier : Размер лота будет умножен на это значение после убытка, если он еще не достиг значения MaxLot.

: Размер лота будет умножен на это значение после убытка, если он еще не достиг значения MaxLot. TPMultiplier: Тейк-профит и Стоп-лосс увеличиваются на эту величину после убытка, обеспечивая преимущество в восстановлении не только за счет размера позиции, но и за счет большего ТП.

Код содержит комментарии, и я записал видео на YouTube, в котором объяснил все, что вам нужно понять.

Спасибо за чтение!







