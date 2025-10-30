Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 769
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Все функции, используемые в советнике, находятся в файле включения ImportantFunctions.mqh.
Есть 2 советника, оба используют пересечение ценой скользящей средней в качестве сигнала входа, с одной лишь разницей: один использует Мартингейл при возникновении убытков, а другой - нет.
Я не рекомендую использовать ни один из советников на реальном счете, они созданы только для демонстрационных целей.
Советник Simple Moving Average Входные данные:
- MAPeriod: Период индикатора Moving Average.
- LotSize: Размер лота, используемый для входа в сделку.
- TPPoints: Точки тейк-профита.
- SLPoints: Точки стоп-лосса.
Советник по скользящим средним с входами Мартингейла:
- MAPeriod: Период индикатора Moving Average.
- StartingLot: размер лота, используемый для входа в первую сделку; это значение будет увеличиваться после получения убытка.
- MaxLot: максимальный размер лота. StartingLot может быть увеличен до этого значения.
- TPPoints: Точки тейк-профита. Это значение будет увеличиваться после проигрыша.
- SLPoints: Точки стоп-лосса. Увеличивается после проигрыша.
- LotMultiplier: Размер лота будет умножен на это значение после убытка, если он еще не достиг значения MaxLot.
- TPMultiplier: Тейк-профит и Стоп-лосс увеличиваются на эту величину после убытка, обеспечивая преимущество в восстановлении не только за счет размера позиции, но и за счет большего ТП.
Код содержит комментарии, и я записал видео на YouTube, в котором объяснил все, что вам нужно понять.
Спасибо за чтение!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50198
MovingAverages.mqh Часть I Доступна мультитаймфреймовая версия с цветами для ориентации, для разработчиков или прибыльных трейдеров бесплатно. Предложение на условиях. Также доступны другие мультитаймфреймовые индикаторы.Screenshots with keyboard key press
Снимайте широкоэкранные скриншоты, нажимая на клавиатуре горячую клавишу "s".
Простой, но эффективный индикатор RSI, который отслеживает условия перекупленности и перепроданности на любом инструменте и таймфрейме. Отправляет мгновенные оповещения в виде всплывающих и мобильных уведомлений, когда RSI пересекает установленные вами пороги.Candle Move
CandleMove - отображение движения в пунктах и процентах Визуальный инструмент, который поможет вам быстро оценить силу каждой свечи, отображая изменение ее цены прямо на графике.