



智能交易系统中使用的所有函数都可以在 ImportantFunctions.mqh include 文件中找到。

有 2 个智能交易系统，都使用价格穿越移动平均线作为入市信号，区别很简单：一个在出现亏损时使用马丁格尔，另一个则不使用。

我不建议在真实账户中使用任何 EA，它们仅供演示之用。

简单移动平均 EA 输入：

MAPeriod ：移动平均线指标的周期。

：移动平均线指标的周期。 LotSize（手数 ）：用于进入交易的手数。

）：用于进入交易的手数。 TPPoints （ TPP点 ）：止盈点。

（ ）：止盈点。 SLPoints： SL 点：止损点。

带马丁格尔输入的移动平均 EA：

MAPeriod ：移动平均线指标的周期。

：移动平均线指标的周期。 StartingLot（起始 手数）：进入第一笔交易时使用的手数；亏损后该值将增加。

手数）：进入第一笔交易时使用的手数；亏损后该值将增加。 MaxLot ：最大手数。起始手数可以增加，直至达到该值。

：最大手数。起始手数可以增加，直至达到该值。 TPPoints （ TPP点数 ）：止盈点。亏损后，该值会增加。

（ ）：止盈点。亏损后，该值会增加。 SLPoints： SL 点数 ：止损点。亏损后会增加。

：止损点。亏损后会增加。 LotMultiplier（手数乘数 ）：如果尚未达到最大手数值，亏损后手数会乘以此值。

）：如果尚未达到最大手数值，亏损后手数会乘以此值。 TPM倍增器：亏损后，止盈和止损都将增加这个数值，不仅通过仓位大小，还因为 TP 更大，从而提供恢复优势。

代码包含注释，我还制作了一个 YouTube 视频，解释你需要了解的一切。

感谢您的阅读！







