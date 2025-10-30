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Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
智能交易系统中使用的所有函数都可以在 ImportantFunctions.mqh include 文件中找到。
有 2 个智能交易系统，都使用价格穿越移动平均线作为入市信号，区别很简单：一个在出现亏损时使用马丁格尔，另一个则不使用。
我不建议在真实账户中使用任何 EA，它们仅供演示之用。
简单移动平均 EA 输入：
- MAPeriod：移动平均线指标的周期。
- LotSize（手数）：用于进入交易的手数。
- TPPoints（TPP点）：止盈点。
- SLPoints： SL 点：止损点。
带马丁格尔输入的移动平均 EA：
- MAPeriod：移动平均线指标的周期。
- StartingLot（起始 手数）：进入第一笔交易时使用的手数；亏损后该值将增加。
- MaxLot：最大手数。起始手数可以增加，直至达到该值。
- TPPoints（TPP点数）：止盈点。亏损后，该值会增加。
- SLPoints： SL 点数：止损点。亏损后会增加。
- LotMultiplier（手数乘数）：如果尚未达到最大手数值，亏损后手数会乘以此值。
- TPM倍增器：亏损后，止盈和止损都将增加这个数值，不仅通过仓位大小，还因为 TP 更大，从而提供恢复优势。
代码包含注释，我还制作了一个 YouTube 视频，解释你需要了解的一切。
感谢您的阅读！
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50198
MovingAverages.mqh Part I
MovingAverages.mqh 第一部分 提供多时间框架版本，带方向颜色，供开发人员或盈利交易者免费使用。 有条件提供。 还提供其他多时间框架指标。Screenshots with keyboard key press
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