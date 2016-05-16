SymmetricDarvasBoxes

チャート上の色付きの矢印を使用した、新しく生まれたトレンドのシンプルな表示。

ファインフラクタルは、標準的なフラクタルインディケータが失敗した場合に重要な価格曲線、高値と安値を表示することができます。

マーケットプロファイルは、一日の取引セッションの価格面積と制御値を見つける価格の統計的な時間分布の分析のための多くの先物トレーダーが使用するツールです。このインディケータは単純な価格の動きに基づいており、標準のMetaTrader 5プラットフォームのインディケータは使用されません。