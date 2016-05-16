無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5
SymmetricDarvasBoxes - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
標準的なDarvasボックスは対称的ではありません。その計算のプログラムロジックは、上側及び下側のチャンネル境界の生成が対称アルゴリズムを用いずに実行されるように設置されています。
この事実は株式の価格変動の分析時には許容可能ですが、外為の場合、そのような方法は、むしろ不自然であると思われます。インディケータの標準版ではインディケータの計算期間は固定されていてDarvasボックス適応に厳しい規制をかけます。この論理を考慮するために、計算ロジックを完全に対称的にしてチャネルの生成期間にアクセスを配置することによってこのインディケータを向上させる試みがなされてきました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/499
Darvasボックス
Darvas取引テクニックはDarvasの新しいトレンド検出手法に基づいています。BykovTrend
チャート上の色付きの矢印を使用した、新しく生まれたトレンドのシンプルな表示。
ファインフラクタル
ファインフラクタルは、標準的なフラクタルインディケータが失敗した場合に重要な価格曲線、高値と安値を表示することができます。MarketProfile
マーケットプロファイルは、一日の取引セッションの価格面積と制御値を見つける価格の統計的な時間分布の分析のための多くの先物トレーダーが使用するツールです。このインディケータは単純な価格の動きに基づいており、標準のMetaTrader 5プラットフォームのインディケータは使用されません。