値動きがThree From Withinパターンを形成した時のみ取引を行うシンプルなExpert Advisor。このパターンには2つのパターンがあります。
1.「Three From Inside" Up(Fig. 1) :
これは3本のローソク足のパターンであり、1本目は長い弱気ローソク足、2本目は1本目のローソク足の内側で取引される小さな強気ローソク足、そして3本目は1本目のローソク足の高値を超えてクローズする長い強気ローソク足である。
2.「スリーフロムインサイド "ダウン（図2） ：
これは3本のローソク足で構成されるパターンで、 1本目は長い強気ローソク足、2本目は1本目のローソク足の内側で取引される小さな弱気ローソク足、3本目は1本目のローソク足の安値より下で取引を終了する長い弱気ローソク足です。
取引中、Expert Advisorはロングまたはショートのポジションを1つだけ建てることができます。
