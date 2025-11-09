コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

シンプル・スリー・インサイド・パターン_EA - MetaTrader 5のためのエキスパート

MrBrooklin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
50
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

値動きがThree From Withinパターンを形成した時のみ取引を行うシンプルなExpert Advisor。このパターンには2つのパターンがあります。

1.「Three From Inside" Up(Fig. 1) :
これは3本のローソク足のパターンであり、1本目は長い弱気ローソク足、2本目は1本目のローソク足の内側で取引される小さな強気ローソク足、そして3本目は1本目のローソク足の高値を超えてクローズする長い強気ローソク足である。

2.「スリーフロムインサイド "ダウン（図2） ：

これは3本のローソク足で構成されるパターンで、 1本目は長い強気ローソク足、2本目は1本目のローソク足の内側で取引される小さな弱気ローソク足、3本目は1本目のローソク足の安値より下で取引を終了する長い弱気ローソク足です。


取引中、Expert Advisorはロングまたはショートのポジションを1つだけ建てることができます。




MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/49448

OHLC Candles with Ask and Bid OHLC Candles with Ask and Bid

アスク価格とビッド価格をローソク足の高値と安値で結んだローソク足チャート。

Custom Bollinger Bands Custom Bollinger Bands

標準ボリンジャーバンド・インディケーターに平均化機能を追加

OHLC Candles with extreme tick price tracking OHLC Candles with extreme tick price tracking

これはOHLCローソク足チャートで、新しいバーごとにアスクの最高値とビッドの最安値を記録します。

Manual Backtest Bar Replay Simulator Manual Backtest Bar Replay Simulator

縦線を動かしてバーを非表示にするだけで、手動バックテストに役立つシンプルなインジケーターです。