당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Simple_Three_Inside_Pattern_EA - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 4
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
가격 움직임이 쓰리 프롬 내이너 패턴을 형성할 때만 거래하는 간단한 전문가용 어드바이저입니다. 패턴에는 두 가지 패턴이 있습니다.
1. "쓰리 프롬 인사이드" 업 (그림 1) :
첫 번째 캔들은 긴 약세 캔들, 두 번째 캔들은 첫 번째 캔들 내부에서 거래되는 작은 상승 캔들, 세 번째 캔들은 첫 번째 캔들의 고점 위에서 마감되는 긴 상승 캔들인 3캔들 패턴입니다.
2. "내부에서 3"아래로 (그림 2) :
이는 3개의 캔들로 구성된 패턴으로 첫 번째 캔들은 긴 강세 캔들, 두 번째 캔들은 첫 번째 캔들 내부에서 거래되는 작은 약세 캔들, 세 번째 캔들은 첫 번째 캔들의 저점 아래에서 마감되는 긴 약세 캔들입니다.
트레이딩 중에 전문가는 롱 또는 숏 포지션 하나만 개설할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/49448
매도 호가와 매수 호가를 캔들의 고점과 저점에 연결하는 캔들 차트IBS
내부 막대 강도 지표는 종가에서 저점을 뺀 후 결과값을 막대의 고점과 저점의 차이로 나누어 각 막대의 '내부 강도'를 측정합니다.
This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.Save history to HST
The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.