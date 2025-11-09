코드베이스섹션
Experts

Simple_Three_Inside_Pattern_EA - MetaTrader 5용 expert

가격 움직임이 쓰리 프롬 내이너 패턴을 형성할 때만 거래하는 간단한 전문가용 어드바이저입니다. 패턴에는 두 가지 패턴이 있습니다.

1. "쓰리 프롬 인사이드" 업 (그림 1) :
첫 번째 캔들은 긴 약세 캔들, 두 번째 캔들은 첫 번째 캔들 내부에서 거래되는 작은 상승 캔들, 세 번째 캔들은 첫 번째 캔들의 고점 위에서 마감되는 긴 상승 캔들인 3캔들 패턴입니다.

2. "내부에서 3"아래로 (그림 2) :

이는 3개의 캔들로 구성된 패턴으로 첫 번째 캔들은 긴 강세 캔들, 두 번째 캔들은 첫 번째 캔들 내부에서 거래되는 작은 약세 캔들, 세 번째 캔들은 첫 번째 캔들의 저점 아래에서 마감되는 긴 약세 캔들입니다.


트레이딩 중에 전문가는 롱 또는 숏 포지션 하나만 개설할 수 있습니다.




원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/49448

