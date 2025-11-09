CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Experts

Simple_Three_Inside_Pattern_EA - expert pour MetaTrader 5

MrBrooklin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
57
Note:
(3)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Un Conseiller Expert simple qui ne négocie que lorsque le mouvement du prix a formé un schéma de trois à l'intérieur. Il existe deux modèles de schéma.

1. "Three From Inside" Up (Fig. 1) :
Il s'agit d'un schéma à trois bougies où la première bougie est une longue bougie baissière, la deuxième est une petite bougie haussière qui se négocie à l'intérieur de la première bougie, et la troisième est une longue bougie haussière qui clôture au-dessus du plus haut de la première bougie.

2. " Trois bougies à l'intérieur (Fig. 2) :

Il s'agit d'un tel schéma composé de trois bougies dans lequel, la première bougie est une longue bougie haussière, la deuxième bougie est une petite bougie baissière qui se négocie à l'intérieur de la première bougie et la troisième bougie est une longue bougie baissière qui clôture en dessous du plus bas de la première bougie.


Pendant la négociation, le conseiller expert ne peut ouvrir qu'une seule position longue ou courte.




Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/49448

OHLC Candles with Ask and Bid OHLC Candles with Ask and Bid

Un graphique en chandeliers qui relie le prix de vente et le prix d'achat au plus haut et au plus bas des bougies.

IBS IBS

L'indicateur Internal Bar Strength mesure la "force interne" de chaque barre en soustrayant le cours de clôture du cours le plus bas et en divisant le résultat obtenu par la différence entre le cours le plus haut et le cours le plus bas de la barre.

WKBIBS WKBIBS

L'indicateur WKBIBS est un oscillateur de nouvelle génération qui combine les fonctions des indicateurs WKB et IBS.

Sidus Sidus

Cet indicateur est basé sur la première version du système de trading Sidus (méthode Sidus). Il indique les points d'entrée sur le marché.