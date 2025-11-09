Rejoignez notre page de fans
Simple_Three_Inside_Pattern_EA - expert pour MetaTrader 5
Un Conseiller Expert simple qui ne négocie que lorsque le mouvement du prix a formé un schéma de trois à l'intérieur. Il existe deux modèles de schéma.
1. "Three From Inside" Up (Fig. 1) :
Il s'agit d'un schéma à trois bougies où la première bougie est une longue bougie baissière, la deuxième est une petite bougie haussière qui se négocie à l'intérieur de la première bougie, et la troisième est une longue bougie haussière qui clôture au-dessus du plus haut de la première bougie.
2. " Trois bougies à l'intérieur (Fig. 2) :
Il s'agit d'un tel schéma composé de trois bougies dans lequel, la première bougie est une longue bougie haussière, la deuxième bougie est une petite bougie baissière qui se négocie à l'intérieur de la première bougie et la troisième bougie est une longue bougie baissière qui clôture en dessous du plus bas de la première bougie.
Pendant la négociation, le conseiller expert ne peut ouvrir qu'une seule position longue ou courte.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/49448
