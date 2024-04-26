Простой советник, торгующий только тогда, когда движение цены сформировало паттерн "Три изнутри". Существуют две модели паттерна.

1. "Три изнутри" вверх (Рис. 1) :

Это такая модель, состоящая из трех свечей, при которой первая свеча - длинная "медвежья", вторая - маленькая "бычья" свеча, которая торгуется внутри первой, а третья - длинная "бычья" свеча, которая закрывается выше максимума первой.

2. "Три изнутри" вниз (Рис. 2) :

Это такая модель, состоящая из трех свечей, при которой, первая свеча - длинная "бычья", вторая - маленькая "медвежья" свеча, которая торгуется внутри первой, а третья - длинная "медвежья" свеча, которая закрывается ниже минимума первой.





В ходе торгов советник может открыть только одну длинную или одну короткую позицию.