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Советники

Simple_Three_Inside_Pattern_EA - эксперт для MetaTrader 5

MrBrooklin
MrBrooklin

MrBrooklin

16 кодов 1 тема 2108 комментариев
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(5)
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Простой советник, торгующий только тогда, когда движение цены сформировало паттерн "Три изнутри". Существуют две модели паттерна.

1. "Три изнутри" вверх (Рис. 1) :
Это такая модель, состоящая из трех свечей, при которой первая свеча - длинная "медвежья", вторая - маленькая "бычья" свеча, которая торгуется внутри первой, а третья - длинная "бычья" свеча, которая закрывается выше максимума первой.

2. "Три изнутри" вниз (Рис. 2) :

Это такая модель, состоящая из трех свечей, при которой, первая свеча - длинная "бычья", вторая - маленькая "медвежья" свеча, которая торгуется внутри первой, а третья - длинная "медвежья" свеча, которая закрывается ниже минимума первой.


В ходе торгов советник может открыть только одну длинную или одну короткую позицию.




SMI Ergodic Oscillator SMI Ergodic Oscillator

Эргодический осциллятор Stochastic Momentum Index (SMI)

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