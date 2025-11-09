無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
OHLC Candles with Ask and Bid - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 40
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これはローソク足チャートで、ローソク足の高値が現在の高値より高ければアスク価格に接続する。買値は常に終値と同じであると主張しますが、ローソク足の安値が買値より低い場合は、ローソク足の安値が買値に接続されるように、どちらのロジックにも含まれています。
アスク価格は常にビッド価格より高いので、この方法でローソク足をアスクとビッドに接続することは理にかなっており、価格とスプレッドが隠されることはありません。アスク・ラインは常にチャート上で有効にすることができますが、アスク価格はこの方法で見た方がより具体的です。
通常のOHLCチャート：
アスクとビッドのOHLC
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/64697
Custom Bollinger Bands
標準ボリンジャーバンド・インディケーターに平均化機能を追加Geometric Moving Average
幾何学的移動平均のMQL5バージョン。
シンプル・スリー・インサイド・パターン_EA
シンプルなExpert Advisorで、価格が "Three From Within "パターンを形成したときに取引を行います。OHLC Candles with extreme tick price tracking
これはOHLCローソク足チャートで、新しいバーごとにアスクの最高値とビッドの最安値を記録します。