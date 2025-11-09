これはローソク足チャートで、ローソク足の高値が現在の高値より高ければアスク価格に接続する。買値は常に終値と同じであると主張しますが、ローソク足の安値が買値より低い場合は、ローソク足の安値が買値に接続されるように、どちらのロジックにも含まれています。

アスク価格は常にビッド価格より高いので、この方法でローソク足をアスクとビッドに接続することは理にかなっており、価格とスプレッドが隠されることはありません。アスク・ラインは常にチャート上で有効にすることができますが、アスク価格はこの方法で見た方がより具体的です。





通常のOHLCチャート：





アスクとビッドのOHLC











