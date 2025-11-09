コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

OHLC Candles with Ask and Bid - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
これはローソク足チャートで、ローソク足の高値が現在の高値より高ければアスク価格に接続する。買値は常に終値と同じであると主張しますが、ローソク足の安値が買値より低い場合は、ローソク足の安値が買値に接続されるように、どちらのロジックにも含まれています。

アスク価格は常にビッド価格より高いので、この方法でローソク足をアスクとビッドに接続することは理にかなっており、価格とスプレッドが隠されることはありません。アスク・ラインは常にチャート上で有効にすることができますが、アスク価格はこの方法で見た方がより具体的です。


通常のOHLCチャート：

通常のOHLC


アスクとビッドのOHLC

OHLCチャートでアスク価格が明らかに



Custom Bollinger Bands Custom Bollinger Bands

標準ボリンジャーバンド・インディケーターに平均化機能を追加

Geometric Moving Average Geometric Moving Average

幾何学的移動平均のMQL5バージョン。

シンプル・スリー・インサイド・パターン_EA シンプル・スリー・インサイド・パターン_EA

シンプルなExpert Advisorで、価格が "Three From Within "パターンを形成したときに取引を行います。

OHLC Candles with extreme tick price tracking OHLC Candles with extreme tick price tracking

これはOHLCローソク足チャートで、新しいバーごとにアスクの最高値とビッドの最安値を記録します。