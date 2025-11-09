Un semplice Expert Advisor che opera solo quando il movimento del prezzo forma un modello Three From Within. Esistono due modelli di pattern.

1. " Three From Within" Up (Fig. 1):

Si tratta di un pattern a tre candele in cui la prima candela è una lunga candela ribassista, la seconda è una piccola candela rialzista che scambia all'interno della prima candela e la terza è una lunga candela rialzista che chiude sopra il massimo della prima candela.

2. "Tre dall'interno" al ribasso (Fig. 2) :

Si tratta di un pattern composto da tre candele in cui la prima candela è una lunga candela rialzista, la seconda è una piccola candela ribassista che scambia all'interno della prima candela e la terza è una lunga candela ribassista che chiude sotto il minimo della prima candela.

Durante il trading, l'Expert Advisor può aprire solo una posizione long o una short.











