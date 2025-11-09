Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Semplice_Tre_Inside_Pattern_EA - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 13
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Un semplice Expert Advisor che opera solo quando il movimento del prezzo forma un modello Three From Within. Esistono due modelli di pattern.
1. " Three From Within" Up (Fig. 1):
Si tratta di un pattern a tre candele in cui la prima candela è una lunga candela ribassista, la seconda è una piccola candela rialzista che scambia all'interno della prima candela e la terza è una lunga candela rialzista che chiude sopra il massimo della prima candela.
2. "Tre dall'interno" al ribasso (Fig. 2) :
Si tratta di un pattern composto da tre candele in cui la prima candela è una lunga candela rialzista, la seconda è una piccola candela ribassista che scambia all'interno della prima candela e la terza è una lunga candela ribassista che chiude sotto il minimo della prima candela.
Durante il trading, l'Expert Advisor può aprire solo una posizione long o una short.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/49448
Un grafico a candele che collega il prezzo di domanda e il prezzo di offerta ai massimi e ai minimi delle candele.IBS
L'indicatore Internal Bar Strength misura la "forza interna" di ogni barra sottraendo il prezzo di chiusura dal minimo e dividendo il numero risultante per la differenza tra il massimo e il minimo della barra.
This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.Save history to HST
The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.