OHLC Candles with extreme tick price tracking - MetaTrader 5のためのインディケータ
これもOHLCローソク足チャートで、各バーで最も高いアスク価格と最も低いビッ ド価格を見つけます。これは、ローソク足の高値を使ってそのバーで最も高いアスク価格を記録し（上の芯）、ローソク足の安値を使ってそのバーで最も低いビッド価格を記録します（下の芯）。
こうすることで、低い時間軸ではやや見えにくい実際のティックのボラティリティ を見ることができます。ストップロスをどこに設定すべきか、また、どこに設定すべきではないかを知ることができる。
通常のローソク足チャート：
OHLCローソク足チャート：各バーで最高/最低ティックを追跡。
編集
CopyTicksRangeがループの外側で呼び出されるように最適化されたバージョンであるv2をアップロードした。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/64706
