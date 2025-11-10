コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

OHLC Candles with extreme tick price tracking - MetaTrader 5のためのインディケータ

Conor Mcnamara | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
48
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

これもOHLCローソク足チャートで、各バーで最も高いアスク価格と最も低いビッ ド価格を見つけます。これは、ローソク足の高値を使ってそのバーで最も高いアスク価格を記録し（上の芯）、ローソク足の安値を使ってそのバーで最も低いビッド価格を記録します（下の芯）。

こうすることで、低い時間軸ではやや見えにくい実際のティックのボラティリティ を見ることができます。ストップロスをどこに設定すべきか、また、どこに設定すべきではないかを知ることができる。


通常のローソク足チャート：

通常のOHLCチャート


OHLCローソク足チャート：各バーで最高/最低ティックを追跡。

OHLCチャート、各バーの最高/最低ティック


編集

CopyTicksRangeがループの外側で呼び出されるように最適化されたバージョンであるv2をアップロードした。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/64706

シンプル・スリー・インサイド・パターン_EA シンプル・スリー・インサイド・パターン_EA

シンプルなExpert Advisorで、価格が "Three From Within "パターンを形成したときに取引を行います。

OHLC Candles with Ask and Bid OHLC Candles with Ask and Bid

アスク価格とビッド価格をローソク足の高値と安値で結んだローソク足チャート。

Manual Backtest Bar Replay Simulator Manual Backtest Bar Replay Simulator

縦線を動かしてバーを非表示にするだけで、手動バックテストに役立つシンプルなインジケーターです。

A BETTER RSI A BETTER RSI

ノイズを完全に除去した相対力指数は、すべての市場で機能します！