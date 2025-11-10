これもOHLCローソク足チャートで、各バーで最も高いアスク価格と最も低いビッ ド価格を見つけます。これは、ローソク足の高値を使ってそのバーで最も高いアスク価格を記録し（上の芯）、ローソク足の安値を使ってそのバーで最も低いビッド価格を記録します（下の芯）。

こうすることで、低い時間軸ではやや見えにくい実際のティックのボラティリティ を見ることができます。ストップロスをどこに設定すべきか、また、どこに設定すべきではないかを知ることができる。





通常のローソク足チャート：





OHLCローソク足チャート：各バーで最高/最低ティックを追跡。









CopyTicksRangeがループの外側で呼び出されるように最適化されたバージョンであるv2をアップロードした。