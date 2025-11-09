这是一个简单的智能交易系统，只有当价格走势形成 "三内 "形态时才进行交易。该形态有两种模式。

1."三头向上"（图 1）：

这是一种三根蜡烛形态，其中第一根蜡烛是长看跌蜡烛，第二根蜡烛是在第一根蜡烛内部交易的小看涨蜡烛，第三根蜡烛是收盘价高于第一根蜡烛高点的长看涨蜡烛。

2."三根从内向外 "下跌（图 2）：

这是一种由三根蜡烛组成的形态，其中 第一根蜡烛是长看涨蜡烛，第二根蜡烛是在第一根蜡烛内部交易的小看跌蜡烛，第三根蜡烛是收盘价低于第一根蜡烛低点的长看跌蜡烛。

在交易过程中，智能交易系统只能开立一个多仓或一个空仓。











