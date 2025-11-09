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简单的三内图案_EA - MetaTrader 5EA

MrBrooklin
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这是一个简单的智能交易系统，只有当价格走势形成 "三内 "形态时才进行交易。该形态有两种模式。

1."三头向上"（图 1）：
这是一种三根蜡烛形态，其中第一根蜡烛是长看跌蜡烛，第二根蜡烛是在第一根蜡烛内部交易的小看涨蜡烛，第三根蜡烛是收盘价高于第一根蜡烛高点的长看涨蜡烛。

2."三根从内向外 "下跌（图 2）：

这是一种由三根蜡烛组成的形态，其中 第一根蜡烛是长看涨蜡烛，第二根蜡烛是在第一根蜡烛内部交易的小看跌蜡烛，第三根蜡烛是收盘价低于第一根蜡烛低点的长看跌蜡烛。


在交易过程中，智能交易系统只能开立一个多仓或一个空仓。




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/49448

OHLC Candles with Ask and Bid OHLC Candles with Ask and Bid

将卖出价和买入价与蜡烛图的最高价和最低价连接起来的蜡烛图

Custom Bollinger Bands Custom Bollinger Bands

标准布林线指标，增加了平均值功能

OHLC Candles with extreme tick price tracking OHLC Candles with extreme tick price tracking

这是 OHLC 烛台图，记录了每个新柱状图的最高卖出价和最低买入价。

Manual Backtest Bar Replay Simulator Manual Backtest Bar Replay Simulator

这是一个简单的指标，只需移动垂直线来显示隐藏条形图，即可帮助您进行手动回溯测试。