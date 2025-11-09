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这是一个简单的智能交易系统，只有当价格走势形成 "三内 "形态时才进行交易。该形态有两种模式。
1."三头向上"（图 1）：
这是一种三根蜡烛形态，其中第一根蜡烛是长看跌蜡烛，第二根蜡烛是在第一根蜡烛内部交易的小看涨蜡烛，第三根蜡烛是收盘价高于第一根蜡烛高点的长看涨蜡烛。
2."三根从内向外 "下跌（图 2）：
这是一种由三根蜡烛组成的形态，其中 第一根蜡烛是长看涨蜡烛，第二根蜡烛是在第一根蜡烛内部交易的小看跌蜡烛，第三根蜡烛是收盘价低于第一根蜡烛低点的长看跌蜡烛。
在交易过程中，智能交易系统只能开立一个多仓或一个空仓。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/49448
OHLC Candles with Ask and Bid
将卖出价和买入价与蜡烛图的最高价和最低价连接起来的蜡烛图Custom Bollinger Bands
标准布林线指标，增加了平均值功能
OHLC Candles with extreme tick price tracking
这是 OHLC 烛台图，记录了每个新柱状图的最高卖出价和最低买入价。Manual Backtest Bar Replay Simulator
这是一个简单的指标，只需移动垂直线来显示隐藏条形图，即可帮助您进行手动回溯测试。